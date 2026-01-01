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Classique de la relève

Une journée consacrée aux jeunes pilotes à l’Autodrome Chaudière

durée 11h00
19 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

L’Autodrome Chaudière présentait ce dimanche 17 mai, la première édition de la « Classique de la relève », un programme entièrement consacré aux jeunes pilotes et aux divisions de développement.

L’événement a réuni plusieurs catégories de jeunes coureurs sur la piste de Vallée-Jonction.

Dans la division NASCAR Sport Compact Développement, 15 voitures étaient inscrites pour cette première présence de la saison. Zavier Hallé-Cloutier, de Lévis, a dominé la journée en signant le meilleur temps en pratique avant de remporter sa qualification et la finale de 50 tours.

Le pilote beauceron Olivier Racine, de Saint-Georges, a terminé au deuxième rang, devant Guillaume Fournier.

Les pilotes de la Triple Couronne Féminine étaient également en action à Vallée-Jonction. Sandrine Labbé, de Saint-Joseph-de-Beauce, a remporté la finale devant Ashley Mercier et Jessica Hamel.

Chez les Mini-Sportsman, les jeunes pilotes âgés de 7 à 14 ans disputaient leurs premières finales de la saison. Plusieurs jeunes de la région ont participé aux différentes courses, dont Émilie Landry, de Sainte-Marie, qui a obtenu une deuxième position et une étoile du jour.

Dans la division élite, Dylan Savoie et Charles Marois se sont partagé les victoires des deux finales de 30 tours. Le pilote de Scott, Charly Asselin, a quant à lui reçu l’étoile du jour pour sa performance.

La journée comprenait aussi la présence des Mini Mods, une catégorie habituellement associée aux pistes de terre battue. Jonathan Lapolice a remporté la qualification ainsi que la finale de 25 tours.

L’Autodrome Chaudière poursuivra sa saison avec deux événements majeurs au cours des prochaines semaines, soit le passage de la DMCC le samedi 30 mai et celui de NASCAR Canada le samedi 6 juin.

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