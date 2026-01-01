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Pour des manquements disciplinaires

Cinq ans de suspension pour l’arbitre agressé à Lac-Etchemin

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31 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le comité de discipline régional de Hockey Québec–Chaudière-Appalaches (HQCA) a imposé une suspension de cinq ans à Steeve Beaudoin, entraîneur des Vikings 2 Sud M18AA et arbitre bien connu dans la région, à la suite de plusieurs manquements disciplinaires, liés notamment à l’utilisation de joueurs sous une fausse identité.

Cette décision survient moins de trois semaines après un événement distinct ayant retenu l’attention dans la région, alors que Steeve Beaudoin avait été victime d’une agression à l’aréna de Lac-Etchemin à l’issue d’un match de hockey.

Dans son rapport, le comité de discipline indique avoir été saisi d’une demande d’intervention concernant des irrégularités au sein de l’équipe M18AA des Vikings Beauce-Appalaches.

« M. Beaudoin et son adjoint […] auraient agi de manière à faire en sorte que des joueurs suspendus jouent alors qu’ils étaient sous le coup de suspension », peut-on lire dans cette décision.

Le comité mentionne également que l’entraîneur aurait lui-même reconnu les faits lors de son audition. « D’emblée, il reconnaît avoir fait jouer des joueurs suspendus. Il affirme que c’est son erreur ». Le comité n’a toutefois pas été en mesure d’établir avec précision le nombre de matchs concernés, bien qu’un minimum de trois situations ait été évoqué par l’intéressé lui-même.

Un climat jugé problématique

Au-delà de ces gestes, d’autres éléments ont été soulevés au cours de l’analyse du dossier, notamment l’existence d’un « climat toxique » au sein de l’équipe, ainsi que l’imposition d’une contribution financière liée aux punitions. « Une contribution obligatoire de deux dollars était exigée de chaque joueur lorsqu’il écopait d’une punition », a indiqué le comité, précisant que les parents n’avaient pas autorisé une telle mesure.

Le comité souligne également qu’« une omerta s’était installée », sans toutefois détailler davantage les situations évoquées, certaines relevant plutôt de la responsabilité de l’association.

Dans son analyse, le comité insiste sur le rôle occupé par Steeve Beaudoin au sein du hockey régional, à la fois comme entraîneur et comme officiel. « M. Beaudoin exerce des fonctions importantes […] et il est une figure d’autorité envers de jeunes officiels, rappelle-t-on, ajoutant qu’il est difficile de concilier ce rôle d’arbitre avec le non-respect évident des règles.

Le comité explique aussi ne pas avoir perçu de remords significatifs lors de l’audition. « Le Comité n’a pas senti de remords […] et a plutôt senti qu’il tentait de minimiser les conséquences de ses gestes. »

Une sanction « sévère, mais appropriée »

Tenant compte de la gravité des infractions, du rôle d’exemplarité attendu et du risque de récidive, le comité a opté pour une sanction lourde. « Le Comité suspend M. Steeve Beaudoin pour une période de cinq ans. Cette sanction est sévère, mais elle est appropriée », conclut la décision.

Le comité demande également que les sommes perçues auprès des joueurs soient remboursées et que M. Beaudoin ne soit impliqué d’aucune manière dans le rôle d'assignation d’arbitres pendant la durée de la sanction.

Cette décision du comité de discipline résonne particulièrement en Beauce et en Chaudière-Appalaches, où Steeve Beaudoin occupait plusieurs fonctions dans le milieu du hockey.

Le comité rappelle d’ailleurs, en conclusion de sa décision, que « des règles existent […] et que l’on doit les respecter et ne pas en faire fi », invitant les associations à assurer une meilleure surveillance de leurs équipes.

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