Les Chevaliers forcent un 5e match

Tout était à recommencer en ce mardi soir à Lévis, même si les Chevaliers avaient blanchi le Rousseau-Royal et ainsi signé une première victoire dans cette série demi-finale 3 de 5 du circuit Lévesque dans la Ligue de hockey M18 AAA.

Aucun changement pour la formation de Pier-Luc Giguère. Du côté des visiteurs, Gianni Cantini place Chidiac devant les cordages alors qu’il l’avait retiré en 2ᵉ période hier.

Rien n’est à casser pour les deux formations, mais ils offrent un bon produit sur la glace aux partisans. Les deux équipes ne profitent pas des avantages numériques qu’elles obtiennent, ce qui en résulte une fin de période à 0-0.

Une deuxième période semblable à la première. Il faut attendre la 14ᵉ minute afin de voir les Chevaliers s’inscrire à la marque et c’est Malek Bélanger qui déjoue Chidiac avec un lancer sur réception. Après 40 minutes de jeu, 1-0 Lévis.

On parlait de bons produits sur la patinoire et c’est ce que les équipes du circuit Lévesque et c’est le Rousseau-Royal qui mène les Chevaliers sur le bord de la falaise avec le but de Horvat Edouard. Les Chevaliers sont combatifs jusqu’à la fin et Jonathan St-Hilaire marque avec 51 secondes à jouer et force la période supplémentaire pour une troisième fois dans cette série.

Loïk Poulin joue les héros en prolongation et provoque le 5ᵉ match.

Dans l'ordre les trois étoiles ont été attribuées aux Chevaliers Zachary Lainesse et Jonathan St-Hilaire ainsi qu'à Antoine Chidiac, du Rousseau-Royal.

Le prochain match sera ultime dans cette série, qui se transportera au complexe sportif Guimond jeudi soir dès 18 h 30.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA