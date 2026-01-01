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Coupe Walter de la LPHF

Charge contre Victoire: 2e match de la finale cet après-midi

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16 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le 2e match de la série de championnat trois de cinq, de la Coupe Walter de la Ligue professionnelle de hockey féminin, sera présenté à 14 h aujourd'hui, à la Place Bell, opposant La Victoire de Montréal à La Charge d'Ottawa.

Jeudi, la troupe de la capitaine Marie-Philip Poulin a enregistré un gain de 3-2, grâce au but d'Abby Roque, en première période de prolongation.

Signalons que la Beaucevilloise a récolté des points dans sept matchs consécutifs à la Place Bell, incluant la totalité de ses six points en séries éliminatoires (2B, 4A) en quatre matchs, en plus de trois buts lors de ses trois derniers matchs à domicile en saison régulière. La dernière fois que la capitaine de la Victoire a été blanchie de la feuille de pointage à domicile remonte au 24 janvier contre Ottawa.

Par ailleurs, on verra si l'attaquante Laura Stacey chaussera les patins, après avoir subi une blessure au bas du corps, à la toute fin de la troisième période du premier match de la finale.

Aussi, les responsables de la LPHF ont annoncé que, si la tenue d'un cinquième match est nécessaire, la série se conclura au plus tard le samedi 23 mai, avec une mise au jeu à 12 h 30 à la Place Bell.

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