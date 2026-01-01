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La Coupe Espoir présentée du 10 au 12 avril

Près de 400 nageurs attendus à Saint-Georges

durée 10h00
2 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Quelque 393 nageuses et nageurs sont attendus au complexe multisports de Saint-Georges, du 10 au 12 avril, dans le cadre de la Coupe Espoir.

Cette compétition, homologuée par la Fédération de natation du Québec, mettra à l'épreuve des athlètes du Groupe C. Au total, 38 clubs de la province sont officiellement inscrits.

C'est la première fois que le Club de natation régional de Beauce (CNRB), qui supervise l'organisation, accueille cet événement.

Le contingent de la Beauce, qui prendra part aux épreuves, est constitué de 16 nageuses et nageuses, comprenant deux équipes de relais en 4 X 50 m libre et 4 X 50 m 4 nages.

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