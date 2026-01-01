Ligue M25: le Paw Paw termine premier et amorce les séries

L’équipe du Paw Paw de Saint-Georges a terminé au premier rang de la division Beauce–Rive-Sud dans la Ligue M25 et amorcera les séries éliminatoires à partir de ce samedi 4 avril au Centre sportif Lacroix-Dutil. Elle y affrontera Lévis 2 dès 15 h, devant les partisans locaux.

Avec une fiche de 17 victoires et 5 défaites, la formation beauceronne a dominé sa division au cours de la saison régulière.

Cette position lui permet d’aborder les séries en tête du classement, dans un contexte où plusieurs équipes de la région entameront également leur parcours éliminatoire cette fin de semaine.

Le début des séries survient toutefois après une fin de saison plus difficile pour le Paw Paw, qui a remporté deux de ses six derniers matchs. L’équipe avait auparavant connu une séquence de 10 victoires consécutives en début de saison.

Les autres affrontements de la division Chaudière-Appalaches auront lieu le même jour, notamment à Saint-Georges et à Sainte-Marie, où s’affronteront plusieurs formations de la région.

Le Paw Paw amorcera donc les séries avec l’objectif de confirmer sa position de tête et de poursuivre son parcours éliminatoire devant ses partisans.