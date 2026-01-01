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Après deux défaites

Les Condors explosent offensivement et relancent la série

durée 10h00
3 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont offert toute une réponse devant leurs partisans en signant une victoire convaincante de 6-2 face aux Panthères de Saint-Jérôme, dans le troisième match de la série demi-finale disputé au Centre sportif Lacroix-Dutil, ce jeudi 2 avril.

Après deux revers sur la route, les Beaucerons ont livré une performance dominante pour revenir dans la série.

Les Condors ont rapidement pris les devants grâce à Élie Champagne, qui a ouvert la marque à 4:59 en première période.

En deuxième période, l’attaque beauceronne a littéralement explosé. Emerik Paris a d’abord doublé l’avance à 6:26, suivi d’Alexis Gagné à 8:54. Les Panthères ont brièvement réduit l’écart à 3-1 à 9:22, mais la réplique des Condors a été immédiate.

Yan Riviere a redonné une avance de trois buts à 10:19, avant que Justin Breton et Olivier Boutin n’enfoncent le clou en fin d’engagement, portant le pointage à 6-1 après deux périodes.

En troisième période, les Panthères ont inscrit un but en avantage numérique à 2:18, mais les Condors ont su contrôler le reste de la rencontre pour conserver leur priorité et signer une victoire importante de 6-2.

Plusieurs joueurs se sont illustrés dans cette victoire, notamment Justin Breton, nommé première étoile, grâce à sa performance offensive. Ryan Gagné et Olivier Boutin ont également été honorés parmi les étoiles du match.

Une série relancée devant les partisans

Avec ce gain, les Condors réduisent l’écart dans la série et se redonnent une réelle chance de poursuivre leur parcours éliminatoire. Ils auront l’occasion de poursuivre sur cette lancée dès le match 4, présenté à domicile ce dimanche 5 avril à 15 h.

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