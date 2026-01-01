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Avec deux classes

Saint-Benjamin annonce le retour de son tournoi de balle annuel

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3 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Le services des loisirs de la Municipalité de Saint-Benjamin a annoncé le retour de son tournoi de balle donnée annuel, le samedi 16 et dimanche 17 mai prochains.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont déjà annoncé que deux classes seront présentées.

La première est la classe « participative ». Elle rassemblera des équipes de 8 hommes et 2 femmes et se tiendra le samedi. La seconde classe « récréative » débutera le lendemain et reprend les mêmes compositions d'équipe. 

À noter que des bourses seront remis pour les deux catégories lors de ce tournoi. Un service de bar et cantine sera disponible sur place. 

Les personnes intéressés à participer peuvent le faire en s'adressant à Audrey Bergeron via Facebook. 

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