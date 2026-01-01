Les Chevaliers de Lévis passent en finale de la coupe Jimmy-Ferrari

Après quatre parties chaudement disputées dans cette série demi-finale du circuit Lévesque, le Rousseau-Royal et les Chevaliers allaient croiser le fer pour un match ultime.

L’équipe gagnante allait obtenir son billet pour la finale du circuit M18AAA du Québec. Aucun changement pour les portiers alors qu'Antoine Chidiac et Zachary Lainesse sont d’office.

Une première période avec un jeu extrêmement serré et celle-ci se termine 0 à 0. Les meilleures chances appartiennent aux locaux, mais Lainesse ferme la porte à multiples reprises.

C’est le Rousseau-Royal qui marque en premier dans cet affrontement et c’est Ludovic Roberge avec son 4ᵉ de la série. À mi-chemin dans l’engagement, c’est Malyk Côté qui déjoue Chidiac après s'être échangé la rondelle avec Christopher St-Hilaire.

Moins de 2 minutes plus tard, Logan Bêty décoche un boulet en désavantage numérique pour donner l’avance aux siens. Cependant quelques secondes plus tard, Loïc Brunet marque pour Laval et ramène les équipes à la case départ. 2-2 après 2 périodes.

Il faut attendre 17:39 pour voir une équipe marquer et c’est Lévis. Christopher St-Hilaire fait dévier et propulse Lévis en grande finale.

Le prochain match sera dans le cadre de la finale de la Coupe Jimmy-Ferrari alors que le Blizzard du Séminaire St-François sera l’adversaire aux Chevaliers. Ce sera une première finale en 50 ans d’histoire de la Ligue entre Lévis et Québec. Plus de détails suivront demain.