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Ligue régionale de hockey

Coaticook prend les devants de la finale

durée 12h00
4 avril 2026
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Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Rob

Le quatrième but des séries de Thomas Fréchette a permis au Dynamik Service agricole de Coaticook de signer un gain de 3-2 en prolongation contre le Sauro à Lac-Mégantic, vendredi soir.

Les Coaticookois prennent ainsi les devants 2-1 dans cette série finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey.

Charles-Olivier Nadeau a procuré les devants au Sauro, tôt dans le match, avec son 14e but des séries à l’occasion d’un jeu de puissance.

La réplique du Dynamik est venue en deuxième période avec le deuxième but des séries par Henri Villeneuve à mi-chemin de l’engagement.

Édouard Dostie (9e) a redonné les devants au Sauro, à 14:20 de cette même deuxième période, mais Thierry Bernier a ramené les deux équipes à la case de départ quand il a marqué son quatrième but des séries avec un peu plus de deux minutes à faire à la période médiane.

Le gardien du Dynamik, Philippe Dion, a été tout simplement spectaculaire en faisant face à un barrage de 73 lancers contre 46 pour Antoine Pelletier.

Le quatrième affrontement de cette finale aura lieu ce samedi à 19 heures au Centre récréatif Gérard-Couillard à Coaticook.

En terminant, la LRH remercie les 1198 spectateurs de leur présence au match de vendredi soir au Centre sportif Mégantic.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey

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