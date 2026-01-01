C'est l’égalité dans la série finale

Après avoir vu le Giovannina de Sainte-Marie remporter les deux premières parties de la grande finale 4 de 7 le week-end précédent, au sein de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli souhaitait redresser la barre et éviter une élimination rapide devant la formation mariveraine

Mission accomplie pour la formation de Saint-Jean-Port-Joli qui a remporté les matchs 3 et 4 présentés vendredi et samedi soir, créant ainsi l’égalité 2-2 dans la série qui nécessitera donc au moins six matchs et se conclura la fin de semaine prochaine.

Tour du chapeau pour Édouard Ouellet

Giovannina et Pavage Jirico se retrouvaient donc au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli le vendredi 3 avril et mené par Édouard Ouellet qui a inscrit un tour du chapeau, le Pavage Jirico a signé un gain de 7-4 pour ainsi réduire l’écart 1-2 dans cette série.

Le Giovannina avait amorcé le match en force avec deux buts dès la période initiale. Philippe Leclerc a donné l’avance 1-0 aux siens avec un but sans aide à 3:22, Louis Nadeau doublant cette avance à la 11e minute de jeu. Les unités spéciales du Pavage Jirico ont cependant répliqué avec deux buts consécutifs avant la fin de l’engagement, Nicolas Lamarre marquant en avantage numérique à 12:58 et Édouard Ouellet créant l’égalité en désavantage numérique à 16:27.

Les locaux ont pris l’avantage de la période médiane avec deux autres buts, Zacharie Dumas donnant les devants aux siens à 6:58 avant qu’Édouard Ouellet n’inscrive son deuxième du match à 10:05 en avantage numérique cette fois-ci.

Samuel Landry a profité, lui aussi, d’un avantage numérique pour ramener l’écart à un seul but avant la fin de l’engagement, un filet inscrit sans aide à 16:39, Édouard Ouellet inscrivant ce qui allait devenir le filet de la victoire à 2:04 en début de troisième.

Samuel Landry a répliqué avec son deuxième du match, portant la marque 5-4 à 3:47, Frédérick Dionne à 10:47 et Vincent Blackburn, dans un filet désert à 18:24, concrétisant la victoire du Pavage Jirico sur une passe du gardien Félix-Antoine Leblond qui a été magistral dans cette victoire, repoussant 48 des 52 tirs dirigés vers lui.

Leblond solide dans le match 4 également

Après sa solide performance de la veille à Saint-Jean-Port-Joli, Félix-Antoine Leblond réservait une autre grosse performance devant la cage des siens, ses 36 arrêts sur 37 tirs pavant la voie à un gain de 4-1 du Pavage Jirico qui créaient l’égalité 2-2 dans cette série finale.

William Dumont a inscrit le seul but de la période initiale, donnant les devants 1-0 au Giovannina à 14:46 sur des aides de Samuel Landry et Philippe Leclerc. Antoine Michaud a imité Dumont avec le seul but de la période médiane, créant l’égalité 1-1 avec son premier des actuelles séries éliminatoires à 10:31.

C’est en troisième période que le match s’est joué, Félix-Antoine Leblond repoussant les 14 tirs du Giovannina, le Pavage Jirico étant opportuniste avec trois buts sur six tirs. Nicolas Lamarre a marqué ce qui allait devenir le but victorieux lors d’un avantage numérique à 2:04, Vincent Blackburn inscrivant le but d’assurance à 8:20.

Hubert Potvin a complété le pointage en marquant dans un filet désert... sur une passe de Félix-Antoine Leblond qui amassait ainsi une troisième aide au cours du week-end, ce qui lui a valu le titre de première étoile de la semaine dans la LHCS.

Soulignons que la grande finale 4 de 7 se terminera le week-end prochain, alors que trois parties seront à l’affiche en autant de jours. Le match no 5 aura lieu le vendredi 10 avril à 20 h 30 au Centre Rousseau de Saint-Jean, les deux équipes se retrouvant le lendemain à compter de 21 h au Centre Caztel de Sainte-Marie. Si un septième match était nécessaire, il sera présenté le dimanche 12 avril, à 16 h, à Saint-Jean-Port-Joli.

Source: Serge Lamontagne, relationniste