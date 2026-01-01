Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Ligue régionale de hockey

Le championnat sera scellée le weekend prochain

durée 14h00
5 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Robert Legault

La finale 2026 de la Ligue régionale de hockey est à égalité 2-2 à la suite de la victoire de 5-2 du Sauro de Lac-Mégantic contre le Dynamik Service agricole à Coaticook, samedi soir.

Les Coaticookois ont pris les devants 1-0 tôt dans le match avec le quatrième but des séries de Thomas Sirois.

Les Méganticois ont répliqué avec deux buts en 18 secondes, ceux de Xavier Paquin (2e) et d’Olivier Therrien (3e), puis le deuxième but des séries de Cédrick Therrien.

Yannick Éthier (2e) et Charles-Olivier Nadeau (15e) ont complété pour les vainqueurs tout comme Cédric Matte (3e) pour le Dynamik.

Justin Fréchette a fait face à 40 lancers des joueurs de la formation coaticookoise contre 30 pour Phil-Antoine Trépanier.

Les deux équipes vont se retrouver au Centre sportif Mégantic ce vendredi à 20h30 pour le cinquième affrontement de cette finale.

Le sixième match sera présenté le samedi 11 avril à 20h30 au Centre récréatif Gérard-Couillard à Coaticook.

Si un septième match est nécessaire, il aura lieu le dimanche 12 avril à 15 heures au Centre sportif Mégantic.

Le dernier droit de cette saison 2025-2026 de la LRH s’en vient et il s’annonce spectaculaire.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sabrina Poulin: entre premier rôle et rôle de soutien

Publié à 18h00

Sabrina Poulin: entre premier rôle et rôle de soutien

Alterner entre un premier rôle et un rôle de soutien, tant dans les formations à 7 qu’à XV, permet à la joueuse de rugby Sabrina Poulin de continuer à faire sa place au sein d’un groupe de plus en plus relevé au Canada. Le cycle olympique menant aux Jeux de 2028 arrivera à la mi-parcours cet été et le pays compte bien profiter de l’élan de sa ...

LIRE LA SUITE
C'est l’égalité dans la série finale

Publié à 12h00

C'est l’égalité dans la série finale

Après avoir vu le Giovannina de Sainte-Marie remporter les deux premières parties de la grande finale 4 de 7 le week-end précédent, au sein de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli souhaitait redresser la barre et éviter une élimination rapide devant la formation mariveraine Mission accomplie pour la formation de ...

LIRE LA SUITE
Coaticook prend les devants de la finale

Publié hier à 12h00

Coaticook prend les devants de la finale

Le quatrième but des séries de Thomas Fréchette a permis au Dynamik Service agricole de Coaticook de signer un gain de 3-2 en prolongation contre le Sauro à Lac-Mégantic, vendredi soir. Les Coaticookois prennent ainsi les devants 2-1 dans cette série finale quatre de sept de la Ligue régionale de hockey. Charles-Olivier Nadeau a procuré les ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge