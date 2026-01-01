Le championnat sera scellée le weekend prochain

La finale 2026 de la Ligue régionale de hockey est à égalité 2-2 à la suite de la victoire de 5-2 du Sauro de Lac-Mégantic contre le Dynamik Service agricole à Coaticook, samedi soir.

Les Coaticookois ont pris les devants 1-0 tôt dans le match avec le quatrième but des séries de Thomas Sirois.

Les Méganticois ont répliqué avec deux buts en 18 secondes, ceux de Xavier Paquin (2e) et d’Olivier Therrien (3e), puis le deuxième but des séries de Cédrick Therrien.

Yannick Éthier (2e) et Charles-Olivier Nadeau (15e) ont complété pour les vainqueurs tout comme Cédric Matte (3e) pour le Dynamik.

Justin Fréchette a fait face à 40 lancers des joueurs de la formation coaticookoise contre 30 pour Phil-Antoine Trépanier.

Les deux équipes vont se retrouver au Centre sportif Mégantic ce vendredi à 20h30 pour le cinquième affrontement de cette finale.

Le sixième match sera présenté le samedi 11 avril à 20h30 au Centre récréatif Gérard-Couillard à Coaticook.

Si un septième match est nécessaire, il aura lieu le dimanche 12 avril à 15 heures au Centre sportif Mégantic.

Le dernier droit de cette saison 2025-2026 de la LRH s’en vient et il s’annonce spectaculaire.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey