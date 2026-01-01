L’équipe Drakkar de Beauce en action sur la rivière Saint-Charles

Le Drakkar de Beauce a terminé en quatrième position lors du Défi du Serpent de la Saint-Charles qui s'est tenu à Québec ce samedi 16 mai.

Il s’agissait de la première épreuve du circuit compétitif de rabaska de l’Association des coureurs en rabaska du Québec (ACRQ).

L’équipe beauceronne s’est particulièrement démarquée lors de la montée de la rivière, surpassant les cinq autres équipes au compteur. Le parcours sinueux de 19 km, les nombreuses battures et l’intensité de la compétition ont toutefois rendu la descente plus exigeante, le Drakkar complétant finalement l’épreuve au quatrième rang.

Les rameurs ont apprécié cette course aux conditions atypiques, notamment en raison du tracé technique de la rivière Saint-Charles et des battures généreuses qui ont mis à l’épreuve stratégie, endurance et coordination.

Le club recrute

Le Drakkar de Beauce est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de faire découvrir et promouvoir les sports de rame dans la région. Les entraînements se déroulent actuellement sur la rivière Chaudière, de la descente du barrage jusqu’à la mi-juin, puis à l’île Pozer pour la saison estivale.

Le club souhaite d’ailleurs accueillir de nouveaux rameurs motivés, autant dans le volet récréatif que compétitif. L’équipe participe au circuit provincial de rabaska et représente fièrement la Beauce à travers le Québec lors d’une dizaine de compétitions chaque saison.

Le premier essai est gratuit et aucun matériel n’est requis. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec l’équipe via Messenger à @Drakkar Beauce afin de s’inscrire à un essai.

Pour toute information supplémentaire, communiquez avec Marie-Soleil Gilbert au 418 957-5134.