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Montréal contre Ottawa

La Victoire blanchit la Charge et remporte la Coupe Walter

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20 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Après avoir blanchis la Charge d'Ottawa 4 à 0, Marie-Philip Poulin et la Victoire de Montréal ont remporté la Coupe Walter pour la première fois de leur histoire.

Les nouvelles championnes de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) jouaient à l'extérieur alors qu'elles affrontaient la Charge ce mercredi soir au Centre Canadian Tire à Ottawa. La Victoire remporte donc la série 3-1.

Après une première période sans but, Abby Roque ouvre le pointage au début de la deuxième période avec l'aide de Marie-Philip Poulin et Laura Stacey. Il aura ensuite fallu attendre le dernier tiers temps pour voir les trois buts suivants marqués par Abby Roque, Maggie Flaherty et Lina Ljungblom.

À l'issu de ce match, la Beaucevilloise et capitaine de l'équipe, Marie-Philip Poulin, a également reçu le trophée Ilana Kloss de la Joueuse par excellence des séries.

Interrogée par la LPHF après la remise de la Coupe Walter, la Beauceronne a confié être très heureuse de cette victoire après les hauts, les bas et les blessures auxquels son équipe a dû faire face cette saison. Elle a également souligné la solide performance de la gardienne Ann-Renée Desbiens tout au long des séries.

L'humeur est désormais à la fête, les familles présentes dans l'aréna sont descendues sur la glace pour célébrer avec les Montréalaises. 

Sur les réseaux sociaux, le député de Beauce Sud, Samuel Poulin, le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, ainsi que la première ministre du Québec, Christine Fréchette, ont déjà félicité les gagnantes.

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