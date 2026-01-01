Un premier duel chaudement disputé pour les Chevaliers de Lévis

Une série demi-finale chaudement disputée contre Laval-Montréal a amené les Chevaliers de Lévis en grande finale du circuit M18 AAA québécois et ce pour une deuxième saison consécutive.

Le prochain défi était de taille alors que le Blizzard du Séminaire St-François allait attendre les Lévisiens de pied ferme alors qu’ils ont connu une fiche de 41-1 en saison régulière.

C’est devant une salle comble que la première partie de cette série finale avait lieu et c’est l’équipe Chaudière-Appalaches qui marque le seul but de la période, ce en avantage numérique, alors que Simon Chartier récupère la rondelle libre suite au tir de Malyk Côté. Malgré un second avantage numérique, Lévis ne peut doubler l’avance et la période se termine ainsi.

Lévis revient du vestiaire avec de la rage, marque deux buts rapides et les marqueurs sont Christopher St-Hilaire et Axel Bolduc avec un peu plus de 2 minutes de jeu. Passée la mi-période, Louis Thomas Lapointe redonne vie au Blizzard en déviant le tir provenant de la ligne bleue. Les Chevaliers ferment la porte à plusieurs reprises en désavantage numérique. Après 40 minutes de jeu, 3-1 Lévis.

La puissante attaque du SSF démontre à quel point elle est l'une des meilleures au Canada en 3ᵉ période alors qu’elle donne chaud à Lévis pendant les 20 dernières minutes de jeu. Lainesse est brillant devant la cage des siens, mais il cède à une reprise lorsque Samuel Huot place la rondelle derrière lui. Lévis joue avec le feu alors que 2 punitions mineures sont appelées en troisième. Les représentants de la Rive-Sud du fleuve tiennent bon et signent le gain. La marque finale : 3-2, Chevaliers.

Le prochain match sera disputé aujourd'hui, lundi, au complexe sportif de St-Augustin à compter de 19 h. Rappelons que les parties numéros 3 et 4 seront à l’Aréna Lévis dès 19 h 30 mercredi le 8 avril et le lendemain, jeudi le 9 avril.

Les trois étoiles RDS :

- 1e étoile: Zachary Lainesse des Chevaliers

- 2e étoile: Simon Chartier des Chevaliers

- 3e étoile: Louis-Thomas Lapointe du Blizzard