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Face aux Panthères

Les Condors à nouveau dos au mur

durée 12h00
6 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

L'équipe de hockey des Condors se retrouve à nouveau dos au mur après avoir subi une nouvelle défaite à domicile face aux Panthères de Saint-Jérôme.

Les deux équipes se sont affrontées ce dimanche 5 avril devant 508 spectateurs réunis au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. 

Durant ce match, Noa Desormeau a inscrit les trois buts des visiteurs, dont un dans un filet désert. Le premier a été inscrit à la deuxième période, tandis que les deux derniers ont été marqués pendant la troisième période.

Le défenseur des Condors, Maxime Poirier, s'est tout de même démarqué pendant cet affrontement. Il a ainsi été nommé troisième étoile du match.

La formation beauceronne fait désormais face à l’élimination avec un seul match gagné contre trois pour les Panthères. 

Le prochain face à face aura lieu ce mercredi 8 avril dès 19 h 30 à l'aréna Régional Rivière-du-Nord de Saint-Jérôme.

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