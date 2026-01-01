Snowboard cross: Jacob Lebel reçoit une bourse de 4 000$

Jacob Lebel, de Sainte-Marie, se trouve parmi les 21 récipiendaires de la cohorte 2026 du programme Beneva de la Fondation Aléo. Il a reçu une bourse de 4 000$.

Il s'agit de sa deuxième bourse avec ce programme. Elle lui a été remise par le président et chef de la direction, Jean-François Chalifoux.

L'athlète de 19 ans se distingue en snowboard cross puisqu'il a notamment obtenu une 9e place aux Championnats du monde juniors, à Saint-Mortiz en Suisse, en mars dernier. Il étudie aussi en sciences humaines au Cégep Champlain St. Lawrence. « Je suis légèrement obsédé par le vélo… (route et montagne). Quand je ne suis pas sur une planche, il y a de bonnes chances que je sois sur mon vélo », a confié Jacob.

Quelques mois après les Jeux olympiques de Milan-Cortina, les personnes rassemblées à cette remise de bourse ont d’ailleurs pu assister à un bloc olympique où Florence Brunelle, médaillée d’argent et de bronze de ces JO, Émile Nadeau, 9e de la grande finale des sauts, ainsi que Béatrice Lamarche, 5e au 1000 m et 7e au 500 m en patinage de vitesse longue piste, ont partagé leur expérience unique.