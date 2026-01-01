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Enveloppe de plus de 400 000 $

Soutien financier à 14 clubs de VTT de la Chaudière-Appalaches

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21 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le gouvernement du Québec octroie une aide financière totale de 407 601 $ à 14 clubs de véhicules tout-terrain (VTT) de la région de la Chaudière-Appalaches.

Cette somme est versée pour l’année financière 2025-2026 dans le cadre du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain (PAVTT) du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Les argents permettront aux regroupements de veiller à une pratique sécuritaire du VTT, d’entretenir leurs sentiers et de se procurer l’équipement nécessaire à la réalisation de leurs travaux.

Voici les clubs qui bénéficient du soutien financier: 

Les Aventuriers Tout-Terrain de la Beauce inc.
La Guadeloupe — 32  604 $

Association Quad de l’Oie Blanche
Montmagny — 38  919 $

Club V.T.T. Jaroboce
Saint-Georges — 43  426 $

Club VTT Saint-Nérée inc.
Saint-Damien-de-Buckland — 14  707$ 

Club Quad Lotbinière
Saint-Agapit — 68  332 $

Quad Amiante
Thetford Mines — 59  638 $  

Club Quad Bellechasse
Sainte-Claire — 23  769 $

Club Quad Chaudière-Appalaches Nord
Lévis — 26  477 $  

Club des Amis de la Forêt de St-Gédéon
Saint-Gédéon-de-Beauce — 6  703$  

Club VTT Les Défricheurs de L’Islet-Sud
Sainte-Perpétue — 35  984 $

Club Quad du Parc
Saint-Fabien-de-Panet — 4  778 $

Club V.T.T. Les Jarrets Noirs de Beauceville
Beauceville — 15  844 $

Club Quad Beauce Nord
Sainte-Marie — 9  563 $

Club Quad de la Rivière Daquaam
Saint-Just-de-Bretenières — 26  850 $      

Total pour la région (14 clubs): 407 601 $     

Signalons que les réseaux de sentiers pour les VTT couvrent plus de 33 000 km sur l'ensemble du territoire québécois.

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