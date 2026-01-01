Soutien financier à 14 clubs de VTT de la Chaudière-Appalaches

Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

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Le gouvernement du Québec octroie une aide financière totale de 407 601 $ à 14 clubs de véhicules tout-terrain (VTT) de la région de la Chaudière-Appalaches.

Cette somme est versée pour l’année financière 2025-2026 dans le cadre du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain (PAVTT) du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Les argents permettront aux regroupements de veiller à une pratique sécuritaire du VTT, d’entretenir leurs sentiers et de se procurer l’équipement nécessaire à la réalisation de leurs travaux.

Voici les clubs qui bénéficient du soutien financier:

Les Aventuriers Tout-Terrain de la Beauce inc.

La Guadeloupe — 32 604 $

Association Quad de l’Oie Blanche

Montmagny — 38 919 $

Club V.T.T. Jaroboce

Saint-Georges — 43 426 $

Club VTT Saint-Nérée inc.

Saint-Damien-de-Buckland — 14 707$

Club Quad Lotbinière

Saint-Agapit — 68 332 $

Quad Amiante

Thetford Mines — 59 638 $

Club Quad Bellechasse

Sainte-Claire — 23 769 $

Club Quad Chaudière-Appalaches Nord

Lévis — 26 477 $

Club des Amis de la Forêt de St-Gédéon

Saint-Gédéon-de-Beauce — 6 703$

Club VTT Les Défricheurs de L’Islet-Sud

Sainte-Perpétue — 35 984 $

Club Quad du Parc

Saint-Fabien-de-Panet — 4 778 $

Club V.T.T. Les Jarrets Noirs de Beauceville

Beauceville — 15 844 $

Club Quad Beauce Nord

Sainte-Marie — 9 563 $

Club Quad de la Rivière Daquaam

Saint-Just-de-Bretenières — 26 850 $

Total pour la région (14 clubs): 407 601 $

Signalons que les réseaux de sentiers pour les VTT couvrent plus de 33 000 km sur l'ensemble du territoire québécois.