Enveloppe de plus de 400 000 $
Soutien financier à 14 clubs de VTT de la Chaudière-Appalaches
Le gouvernement du Québec octroie une aide financière totale de 407 601 $ à 14 clubs de véhicules tout-terrain (VTT) de la région de la Chaudière-Appalaches.
Cette somme est versée pour l’année financière 2025-2026 dans le cadre du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain (PAVTT) du ministère des Transports et de la Mobilité durable.
Les argents permettront aux regroupements de veiller à une pratique sécuritaire du VTT, d’entretenir leurs sentiers et de se procurer l’équipement nécessaire à la réalisation de leurs travaux.
Voici les clubs qui bénéficient du soutien financier:
Les Aventuriers Tout-Terrain de la Beauce inc.
La Guadeloupe — 32 604 $
Association Quad de l’Oie Blanche
Montmagny — 38 919 $
Club V.T.T. Jaroboce
Saint-Georges — 43 426 $
Club VTT Saint-Nérée inc.
Saint-Damien-de-Buckland — 14 707$
Club Quad Lotbinière
Saint-Agapit — 68 332 $
Quad Amiante
Thetford Mines — 59 638 $
Club Quad Bellechasse
Sainte-Claire — 23 769 $
Club Quad Chaudière-Appalaches Nord
Lévis — 26 477 $
Club des Amis de la Forêt de St-Gédéon
Saint-Gédéon-de-Beauce — 6 703$
Club VTT Les Défricheurs de L’Islet-Sud
Sainte-Perpétue — 35 984 $
Club Quad du Parc
Saint-Fabien-de-Panet — 4 778 $
Club V.T.T. Les Jarrets Noirs de Beauceville
Beauceville — 15 844 $
Club Quad Beauce Nord
Sainte-Marie — 9 563 $
Club Quad de la Rivière Daquaam
Saint-Just-de-Bretenières — 26 850 $
Total pour la région (14 clubs): 407 601 $
Signalons que les réseaux de sentiers pour les VTT couvrent plus de 33 000 km sur l'ensemble du territoire québécois.