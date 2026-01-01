Le Club de gymnastique régional Voltige reçoit une aide 59 000$

Le conseil des maires de la MRC Beauce-Sartigan a annoncé un soutien financier de 59 000 $ au Club de gymnastique Voltige pour permettre l’achat d’équipements conformes aux normes de la Fédération internationale de gymnastique. Le coût total du projet est de 74 852 $.

Chaque année, plus de 400 jeunes provenant de 35 municipalités différentes s'entraînent au Club. Il offre à la fois aux jeunes et aux adultes l’occasion de découvrir et de pratiquer la gymnastique par le biais de divers programmes : récréatif, compétitif (niveaux régional, provincial et national), ainsi que sport-études au secondaire et au collégial.

« Grâce à l'ajout d'équipements certifiés, le Club pourra dorénavant être reconnu comme un pôle régional pour pratiquer la gymnastique. Avec ce soutien financier, le conseil des maires souhaite que le Club de gymnastique puisse maintenir un standard de qualité et fidéliser la clientèle, tout en offrant un lieu sécuritaire avec de bons équipements. Les athlètes pourront ainsi continuer leurs entraînements dans la région », a mentionné le préfet de la MRC, Francis Bélanger.

Le financement accordé va permettre de développer de manière cohérente les équipements et infrastructures de loisirs municipaux, ce qui correspond à la priorité 2 du Cadre d’intervention de la MRC. Cet appui est possible grâce à l’apport financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Beauce-Sartigan dans le cadre du volet 2-Développement territorial du Fonds régions et ruralité.

Le prochain dépôt de projet pour le FRR est le 1er juin 2026.