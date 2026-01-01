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Nascar Euro - Catégorie Open

Raphaël Lessard en route pour les pistes européennes

durée 14h15
6 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Raphaël Lessard troc son célèbre numéro 48 pour le numéro 11 alors qu'il vient d'annoncer sa participation au championnat complet Nascar Euro, dans la catégorie Open.

Le pilote beauceron sera donc de retour sur les pistes cette année avec la voiture #11 de l'écurie Alumitec Racing. À 24 ans, Raphaël Lessard a déjà vécu une expérience en Europe lors d'un échange l'an dernier. Fort de ses nombreuses victoires en Amérique, il traverse désormais l'Atlantique pour une saison complète en Europe.

« Cela représente une étape marquante dans ma carrière, me permettant de relever un nouveau défi et tenter d'aller chercher un titre européen », a-t-il souligné dans une publication sur les réseaux sociaux. « C’est vraiment l’opportunité d’une vie et je suis rempli de gratitude de pouvoir aller compétitionner en Europe. Un immense merci aux partenaires qui rendent cette expérience possible et vous tous qui me soutenez depuis le début. »

La série Nascar Euro débutera le 16 avril avec une pré-saison en Espagne, puis plusieurs courses seront au programme de la saison régulière:
- les 18 et 19 avril en Espagne,
- le 23 et 24 mai en France,
- les 6 et 7 juin en Angleterre,
- les 29 et 30 août en République Tchèque.

Enfin, deux playoffs sont prévus les 19 et 20 septembre en Italie, puis les 17 et 18 octobre en Italie.

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En tête-à-tête avec Raphaël Lessard

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