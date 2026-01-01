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World Hip Hop Dance Championship

Deux Beaucerons au Championnat mondial de danse hip-hop en Arizona

durée 08h00
7 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Avec leur équipe de danse Maze, les Beaucerons Maxime Roy et Anika Drouin participeront cet été au plus prestigieux championnat mondial de danse hip-hop, le World Hip Hop Dance Championship.

Le groupe Maze a été fondé en juin 2025 par Lauralie Theriault du studio LTZ de Sherbrooke. Il est composé de six danseurs, dont Maxime et Anika qui ont déjà plusieurs succès dans leur discipline, notamment des prix avec l’école de danse Dan-zaa de Beauceville. 

Lors du Championnat canadien, à Boucherville, Maze a terminé en troisième position dans sa catégorie. C’est grâce à cette performance que les danseurs ont obtenu leur laissez-passer pour la célèbre compétition qui se tiendra du 25 juillet au 1er août à Phoenix, en Arizona. 

« C’est, à mon avis, la scène la plus iconique qui existe. Je suis tellement content qu’on ait été choisis pour se rendre là-bas », a confié Maxime à EnBeauce.com. « C’était tellement un rêve qu’on avait de pouvoir aller dans une compétition aussi réputée. On est tellement content, choyé et reconnaissant de représenter la Team Canada. J’ai hâte de voir comment ça va être ! » 

Pour réaliser leur rêve, l’équipe a ouvert une cagnotte afin de récolter 8 000$ qui serviront à couvrir leurs voyages en avions, les chambres d’hôtels pour 11 jours, la nourriture et finalement les uniformes d’Équipe Canada. Il est possible de les soutenir ici

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