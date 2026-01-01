Les Chevaliers retrouveront leurs partisans mercredi

Après un premier gain dans cette série finale, tout était à recommencer pour les Lévisiens alors qu’une longue série est à prévoir entre les deux équipes du circuit Lévesque au sein de la Ligue de hockey M18 AAA.

Le Blizzard du Séminaire St-François sort fort en début de période en multipliant les attaques contre Lévis, Lainesse dit non. Il faut attendre en fin de période, en avantage numérique, pour voir les protégés de Pier-Luc Giguère s’inscrire à la marque. C’est le 81, Simon Chartier, qui déjoue Guérard entre les pattes. 1-0 après 1 période pour les Chevaliers.

La période médiane est âprement disputée entre les deux formations, mais c’est Malyk Côté qui marque en premier alors qu’il profite d’une fin d’un désavantage numérique pour s’échapper et l’enfiler entre les pattes lui aussi. 2-0 à Lévis. Le Blizzard se réveille et nivelle la marque à 2-2 alors que Léo-Gabriel Gosselin et Samuel Huot sont les pointeurs. Sur le premier but du SSF, une consultation entre les zèbres est nécessaire, mais le but est accordé.

Un troisième et dernier tiers qui s’annonce corsé alors que les deux formations sont nez-à-nez. Rapidement le vétéran Malyk Côté cause un revirement et s'amène à 2 contre avec Jonathan St-Hilaire, ce qui en résulte le deuxième de la partie pour le 92. Peu de temps avant la mi-période, en avantage numérique, encore une fois c’est Simon Chartier qui bat Guérard, ce qui donne l’avance par deux à Lévis. Puisque la punition au SSF était de 4 minutes, c’est Jacob Boucher qui marque le 5ᵉ des siens 22 secondes plus tard. Les Chevaliers tentent de ne pas s’emballer avec une avance de 3 buts en sachant que la meilleure équipe au Canada peut revenir facilement de l’arrière. Ils le prouvent ainsi avec le but de Nicolas Blanchette, qui réduit l’écart à 2 buts. Les Chevaliers tiennent bon et le même côté inscrit son tour du chapeau dans une cage déserte.

La marque finale : 6-3 Lévis. Les trois étoiles ont toutes été attribuées à des Chevaliers, soit Malyk Côté, Jonathan St-Hilaire, et Jacob Boucher.

Les prochains matchs seront disputés à la maison pour les Chevaliers puisqu’ils recevront le Blizzard lors des parties numéros 3 et 4. Ils seront à l’Aréna Lévis dès 19 h 30 ce mercredi 8 avril, et le lendemain, 9 avril.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18 AAA