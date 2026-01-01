Ligue M25: Zachary Talbot mène le Paw Paw Saint-Georges vers la victoire

Le Paw Paw de Saint-Georges a amorcé son tournoi de fin de saison avec une victoire de 6 à 3 contre Lévis 2, ce samedi 4 avril au Centre sportif Lacroix-Dutil. Ce gain permet à la formation beauceronne de poursuivre son parcours éliminatoire dans la Ligue M25.

L’équipe locale a pris rapidement les devants avec trois buts en première période. Félix Labbé a ouvert la marque dès la 4e minute, avant d’ajouter un deuxième filet peu après. Zachary Talbot a ensuite porté la marque à 3-0 avant la fin de l’engagement.

Lévis a toutefois réduit l’écart en deuxième période avec deux buts, ramenant le pointage à un seul but. Zachary Talbot a redonné une avance de deux buts au Paw Paw avec seulement quelques secondes à faire à la période.

En troisième, Lévis 2 a de nouveau réduit l’écart, mais le gardien Jacob Pomerleau-Poulin a multiplié les arrêts pour maintenir l’avance. Talbot a ensuite complété son tour du chapeau en fin de match, avant qu’Olivier Bérubé ne scelle l’issue de la rencontre dans un filet désert.

Le Paw Paw disputera son prochain match ce samedi 11 avril au Centre récréatif Desjardins de Saint-Propser contre les Baroudeurs de Beauce-Centre. Le gagnant accèdera à la demi-finale.