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Au Centre sportif Lacroix-Dutil

Le Rendez-vous de hockey de la formation professionnelle commence samedi

durée 10h00
8 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Pour une 17e année, le Rendez-vous provincial de hockey sur glace de la formation professionnelle sera lancé ce samedi 11 avril, dès 7 h, au Centre sportif Lacroix Dutil.

L’événement se tiendra sous la présidence d’honneur de Martin Desbiens, directeur régional du développement des affaires chez Hangcha Forklift Canada Inc. 

Chaque année, cet événement rassemble près de 225 élèves-athlètes et constitue une occasion privilégiée de mettre en valeur le talent, l’esprit d’équipe et le dépassement de soi. Il contribue également à renforcer le sentiment d’appartenance des élèves de la formation professionnelle, dans  un esprit de camaraderie et de fierté autour de notre sport national. 

Le match d’ouverture opposera les élèves des centres locaux, soit le centre de formation professionnelle Pozer, le CIMIC et le centre de formation des Bâtisseurs, à leurs homologues lévisiens.  De la Gaspésie au nord des Laurentides, en passant par la Beauce, 12 centres de formation professionnelle provenant de différentes régions du Québec se disputeront les honneurs. 

Les matchs de la ronde préliminaire se poursuivront jusqu’à 22 h, le samedi, sur la glace Manac du  Centre sportif Lacroix-Dutil. Un reclassement sera ensuite effectué en fin de soirée afin de déterminer  les équipes qui évolueront dans la classe « Participation » et celles qui demeureront dans la section  « Compétition » le lendemain matin. Toutes auront comme objectif ultime l’obtention de la Coupe FP,  symbole de la meilleure équipe provinciale en hockey de la formation professionnelle. 

La population beauceronne est vivement encouragée à venir soutenir ces élèves-athlètes, encadrés par des enseignants passionnés.

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