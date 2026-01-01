Près de 90 haltérophiles attendus à Saint-Georges

Quelque 88 jeunes haltérophiles sont attendus ce samedi 11 avril, à Saint-Georges, dans le cadre du Tournoi provincial des jeunes et minis Louis-Cyr.

Les athlètes masculins et féminins, âgés entre 10 et 15 ans, se feront compétition dans 21 catégories de poids, à partir de l'auditorium de la Polyvalente Saint-Georges.

L'événement est organisé par le Club d'haltérophilie de Beauce, un première pour le groupe qui fête ses 25 ans d'existence cette année.

D'ailleurs, six membres du club prendront part au tournoi.

Le grand public est invité à assister gratuitement aux performances des jeunes, qui se dérouleront toute la journée, entre 8 h 30 et 21 h.