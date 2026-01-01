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Face au Blizzard du Séminaire Saint-François

Les Chevaliers de Lévis pourraient soulever la Coupe Jimmy-Ferrari ce soir

durée 10h00
9 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Les Chevaliers de Lévis ont eu le meilleur 5 à 4 face au Blizzard du Séminaire Saint-François mercredi soir à la maison.

Les hommes de Pier-Luc Giguère pourraient donc soulever la Coupe Jimmy-Ferrari ce jeudi soir lors du quatrième match de la série quatre de sept. Simon Chartier a connu un fort match avec trois buts et une aide. 

La marge de manœuvre était quasi inexistante pour le Blizzard et Francis Paré qui avaient perdu les deux premiers matchs de la série devant leurs partisans. La meilleure équipe du « Circuit Lévesque » en saison régulière se devait de renverser la vapeur alors que l’action se transportait à l’Aréna de Lévis.

Pier-Luc Giguère et sa bande connaissent un premier tiers « canon » et marquent quatre fois. Simon Chartier continue son bon travail et touche la cible deux fois en près de cinq minutes. Il ajoutera une aide à sa fiche avant la fin de la période sur la réussite de Christopher St-Hilaire pour faire 4 à 1 Chevaliers. Le jeune Chartier, 16 ans, connait une finale de feu, auteur de quatre points lors des deux premiers duels. Louis-Thomas Lapointe est l’unique buteur du Séminaire Saint-François. Zachary Lainesse est solide pour Lévis, il bloque 13 des 14 tirs lors de cet engagement.

SSF reprend signe de vie grâce à l’avantage numérique en deuxième avec deux buts. Lapointe marque son deuxième du match sur un beau jeu orchestré par Édouard Borne et Samuel Huot. Puis Félix Vachon fait mouche, c’est 4 à 3 Lévis après deux périodes.

Les deux formations s’échangent un but au derniers tiers. Chartier en profitera pour compléter son tour du chapeau, au grand plaisir des partisans dans ce qui sera le but gagnant. Lainesse dans la victoire a affronté 33 tirs pour Lévis.

« Nous avons connu un solide départ dans ce match et nous les avons mis sous pression rapidement. En deuxième période, nous avons été indisciplinés, et cela nous a coûté cher. Cependant, j’ai aimé la façon dont nous nous sommes battus en troisième période pour conserver notre avance », a affirmé Pier-Luc Giguère des Chevaliers de Lévis.

Plus de 1245 spectateurs ont assisté à la rencontre.

Les deux équipes remettent ça dès 19 h 30 le jeudi 9 avril à Lévis avec la Coupe Jimmy-Ferrari dans la bâtisse.

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