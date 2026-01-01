Les nouveaux champions seront connus en fin de semaine

Le dernier droit de cette saison 2025-2026 approche rapidement alors que nous allons couronner les nouveaux champions des séries éliminatoires de la Ligue régionale de hockey samedi ou dimanche.

Le Dynamik Service agricole de Coaticook et le Sauro de Lac-Mégantic sont à égalité 2-2 dans cette finale quatre de sept et l’action reprendra dès vendredi soir.

Rappelons qu’au premier weekend de la série, les deux équipes ont gagné sur leurs patinoires devant leurs partisans.

Le weekend dernier, c’est le contraire qui s’est produit avec une victoire de Coaticook à Lac-Mégantic vendredi et le contraire s’est produit samedi soir au Centre récréatif Gérard-Couillard.

Maintenant, il reste à voir qui prendra l’avantage dans cette finale qui se pousuivra ce vendredi à 20h30 au Centre sportif Mégantic.

Les deux équipes vont se retrouver samedi à 20 h 30, au Centre récréatif Gérard-Couillard où le championnat des séries pourrait être décidé.

Si un match ultime est nécessaire, il sera présenté ce dimanche à 15 heures, au Centre sportif Mégantic.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey