Le Blizzard provoque le 5e match face aux Chevaliers de Lévis

Le Blizzard du Séminaire Saint-François s'est levé jeudi soir en remportant une première partie par la marque de 4 à 3 en finale de la Coupe Jimmy-Ferrari face aux Chevaliers de Lévis qui mènent maintenant la série 3 à 1.

Le Blizzard est affamé pour demeurer en vie et s'inscrit à deux reprises au cours de l’engagement. Tout d’abord, c’est Édouard Borne qui ouvre le pointage avec un but en avantage numérique. Le même Borne mystifie Lainesse pour une seconde fois au premier vingt pour porter le pointage à 2-0 SSF. 10 contre 8 lancers pour les visiteurs.

Les locaux sont en retard 2-0 en période médiane, ils réussissent à défendre des pénalités et c’est à leur tour de marquer avec le but de Malyk Côté qui ouvre la marque. Quelques instants plus tard, Logan Bêty déjoue Guérard pour niveler la marque. Ce même Bêty en rajoute en acceptant la passe de Malyk Côté pour donner l’avance aux siens. Après 40 minutes de jeu, 3-2 Lévis.

Avec une mince avance d’un seul but, le Blizzard talonne les Chevaliers et réussit à revenir dans la partie avec un autre but en avantage numérique et c’est Jacob McKinnon qui marque. De retour à la case départ, c’est le Blizzard qui marque en fin de période pour forcer le match #5. La marque finale : 4-3, le Blizzard.

Le prochain match aura lieu samedi à 19 h 30 alors que les Chevaliers seront du côté de St-Augustin pour le 5ᵉ match de cette série.