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Série demi-finales 4 de 7

Les Condors forcent un match ultime avec deux victoires convaincantes

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11 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Menés 3-1 dans leur série demi-finale, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont démontré beaucoup de caractère en remportant les matchs 5 et 6 face aux Panthères de Saint-Jérôme.

Grâce à des gains de 4-1 à l’étranger et du même score à domicile, ce vendredi soir, les Beaucerons ont créé l’égalité 3-3 dans la série et forcent la tenue d’un match décisif.

Lors du match 5, les Condors ont d’abord vu les Panthères ouvrir la marque en première période par Noa Desormeau. Mais la troupe beauceronne a complètement renversé la vapeur par la suite.

Yan Riviere a égalé la marque en avantage numérique en début de deuxième période, avant que Justin Breton et Justin Bouchard ne donnent les devants aux Condors. En troisième période, Élie Champagne est venu confirmer la victoire avec un quatrième but, scellant un gain de 4-1.

Un match 6 maîtrisé devant les partisans

De retour au Centre sportif Lacroix-Dutil pour le match 6 ce vendredi, les Condors ont offert une autre performance solide.

Après une première période sans but, Charles-Albert Pouliot a ouvert la marque à 11:50 en deuxième période, suivi de Thomas Aubin quelques minutes plus tard. Les Panthères ont réduit l’écart en fin d’engagement, mais les Condors sont restés en contrôle.

Alexis Gagné a redonné une avance de deux buts en troisième période, avant que Mathys Lapointe ne complète le pointage dans un filet désert pour confirmer une autre victoire de 4-1.

Plusieurs joueurs se sont illustrés dans cette remontée, notamment Charles-Albert Pouliot et Thomas Aubin, impliqués offensivement lors de ce match. Le gardien Luc-Antoine Labbé a également été déterminant, méritant la première étoile grâce à sa solidité devant le filet.

Après avoir comblé un déficit de deux matchs, les Condors auront maintenant l’occasion de compléter cette remontée spectaculaire. Le match ultime de cette série aura lieu ce dimanche 12 avril à 15 h, à Saint-Jérôme, où les Beaucerons tenteront de décrocher leur place en finale.

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