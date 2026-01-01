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Ligue de Baseball Senior Majeur de Québec

Trois victoires en trois matchs pour les Jarrets Noirs de Beauce

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26 mai 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les Jarrets Noirs de la Beauce ont signé une victoire de 4 à 1 face aux Liners de la Rive-Sud Senior A, ce dimanche, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

La formation beauceronne a rapidement pris les devants grâce à Johnny Vales, qui a frappé un circuit de trois points dès la première manche. Cette frappe lui a valu le titre de joueur du match.

L’autre point des Jarrets Noirs a été produit par Anthony Fortin, auteur d’un double au cours de la rencontre.

Au monticule, Samuel Lachance et Pavel Veilleux ont offert une solide performance pour limiter l’attaque adverse. La défensive a également bien répondu, ne commettant que deux erreurs durant la partie.

Le match s’est déroulé rapidement, les sept manches étant complétées en 1 h 50. À noter que cette victoire des Beaucerons est la troisième en autant de match.

Les Jarrets Noirs seront de retour en action ce vendredi 29 mai à 20 h, toujours à domicile, alors qu’ils recevront les Spartans de Sainte-Marie au Centre sportif Lacroix-Dutil.

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