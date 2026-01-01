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Polyvalente de Saint-Georges

Un camp printanier prometteur pour l’équipe football des Dragons

durée 12h00
26 mai 2026
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Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Nicolas Nadeau

Le camp de printemps des Dragons juvéniles D3 de la Polyvalente de Saint-Georges, qui s’est tenu du 7 avril au 23 mai, s’est déroulé de façon très positive.

Pendant plusieurs semaines, les joueurs ont été soumis à un rythme soutenu et à des exigences élevées. Ils ont su relever le défi avec sérieux et détermination, démontrant un engagement constant tant à l’entraînement que dans leur progression individuelle.

Le personnel d’entraîneurs a pu profiter de deux matchs hors concours pour évaluer les athlètes en situation de compétition. Il a ainsi eu l’occasion d’essayer différentes combinaisons afin de bien évaluer le potentiel de chacun. Ces matchs avaient pour objectif de mieux cerner les forces et les faiblesses de l’équipe. Cette étape importante laisse entrevoir une formation bien équilibrée et compétitive.

L’entraîneur-chef, Carl Dallaire, se dit très satisfait de son équipe. Les joueurs ont suivi une préparation hivernale ainsi que des entraînements rigoureux, et ils ont répondu présents. Il décrit l’équipe comme jeune, mais très rapide. L’entraîneur a été élogieux envers plusieurs joueurs qui se sont démarqués durant le camp.

À l’offensive, Jayden Giguère St-Hilaire et Jacob Paquet seront des noms à surveiller. Ces joueurs de deuxième année ont été électrisants et représentent des menaces constantes pour les défensives adverses. L’ajout de Charles Quirion à la ligne offensive vient solidifier une unité qui souhaite s’imposer physiquement.

En défensive, le nouveau coordonnateur, Maxime Jean, se dit très satisfait des performances des vétérans Olivier Carrier, Noa Tremblay et Lyam Bougie. Ces trois joueurs ont laissé leur marque sur le terrain et ont grandement aidé les recrues à apprendre le nouveau cahier de jeux. D’autres joueurs se sont également démarqués par leur intensité, leur constance et leur leadership, notamment Zachary Champagne, Théo Boulanger, Noah Roy et Marc Wilfried.

L’équipe poursuit maintenant sa préparation en vue du début de la saison régulière. Les attentes sont élevées et tout est en place pour offrir un spectacle de qualité aux partisans.

Les joueurs intéressés à se joindre à l’une des équipes de football des Dragons peuvent toujours le faire. Il suffit de contacter l’entraîneur-chef Carl Dallaire (carl.dallaire@cssbe.gouv.qc.ca ou au 418-228-8964, poste 40800).

Rédaction: Nicolas Nadeau, responsable des communications des Dragons

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