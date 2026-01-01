Les Chevaliers de Lévis sont sacrés champions de la Coupe Jimmy-Ferrari

Un revers des Chevaliers lors du dernier affrontement contre le Blizzard faisait en sorte que les deux formations du circuit Lévesque se retrouvaient pour un cinquième face-à-face, cette fois-ci au domicile du Séminaire St-François, ce samedi 11 avril. Guérard et Lainesse seront séparés par 200 pieds.

La fébrilité est dans l’air à St-Augustin alors qu’une aréna pleine à craquer pour le M18 AAA québécois.

Une punition est accordée de chaque bord, seuls les Chevaliers en profitent et c’est Malyk Côté qui déjoue Guérard avec un tir qui change de direction avant de se rendre au filet.

Le Blizzard a eu plus de chance sur les attaques, mais n’a pu en profiter. Après 20 minutes de jeu au CSAD, 1-0 Lévis.

La période médiane promet après du jeu extrêmement serré et Lévis augmente son avance en fin de période alors qu’en avantage numérique Simon Chartier récupère la rondelle pour battre le cerbère adverse. Une minute plus tard, Anthony Breton profite d’une bévue de Guérard pour s’inscrire dans une cage abandonnée.

Le Blizzard est en retard par trois, mais Louis-Thomas Lapointe marque à 18:06. Les deux équipes retournent au vestiaire pour revenir en 3ᵉ.

Une troisième période fébrile et c’est Jonathan St-Hilaire qui inscrit le but gagnant pour propulser Lévis vers un deuxième championnat consécutif.

Pour rappel, neuf Beaucerons font partis de l'équipe des Chevaliers de Lévis avec Simon Delarosbil (St-Lambert-de-Lauzon), Jacob Boucher (St-Joseph-de-Beauce), Anthony Breton ( St-Éphrem-de-Beauce), Ludovic Plante (St-Éphrem-de-Beauce), Lucas Morin (Sainte-Marie), Axel Bolduc (St-Éphrem-de-Beauce), Christopher St-Hilaire (Sainte-Marie), Jonathan St-Hilaire (Sainte-Marie) et Loïk Poulin (Saint-Georges).