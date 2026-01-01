Une nouvelle section inaugurée au Club de golf Lac-Etchemin

Le Club de golf Lac-Etchemin a procédé à l’inauguration officielle de la toute nouvelle section Rotobec, lors du tournoi d’ouverture tenu le 23 mai, marquant également le lancement du 55e anniversaire du Club.

Lors de cette soirée rassembleuse, le président du Club, Christian Boivin, a souligné l’importance de cet investissement majeur pour l’organisation et pour toute la région. « Cette nouvelle section moderne nous permettra d’accueillir un plus grand nombre de personnes et d’offrir une salle uniformisée pour nos tournois, avec une vue exceptionnelle sur notre magnifique parcours », a-t-il mentionné.

Cette nouvelle infrastructure permettra également à l'organisation de diversifier son offre de services en accueillant des événements corporatifs et des party de bureau à la fin novembre et au début décembre. Les membres et visiteurs pourront aussi profiter d’un système de son entièrement amélioré pour bonifier l’expérience lors des événements.

En tant que coopérative, le Club de golf Lac-Etchemin poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique et social de la région. La réalisation de ce projet structurant a été rendue possible grâce à la contribution financière de Rotobec ainsi qu’au soutien de MRC des Etchemins, qui a accordé une aide financière de 25 000 $. Ensemble, ces contributions ont permis d’assumer près de 50 % des coûts du projet.

Le Club a également tenu à souligner l’engagement exceptionnel de Marcel Cayouette, dont l’implication au fil des années a grandement contribué au développement des installations du Club, notamment pour la construction et la rénovation des ponts ainsi que pour la conception et l’installation des lumières aux trous numéro 5 et 7.