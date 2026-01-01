Un «solide» Tour de Beauce du 10 au 14 juin

Un «solide» Tour de Beauce, la 38e édition de l'événement, se déroulera dans la région, du 10 au 14 juin prochain.

C'est du moins la promesse faite ce matin, en conférence de presse, par le président du comité organisateur, Alain Tremblay, qui a dévoilé le programme de la compétition de calibre international, flanqué du directeur général, Francis Rancourt, et du vice-président, Jean-François Racine.

Cette année, 21 équipes, totalisant 147 cyclistes, et provenant de sept pays différents, se présenteront à la ligne de départ des cinq étapes de cette épreuve qui fait partie du circuit America Tour de l'Union cycliste internationale.

Au nombre de celles-ci, on retrouvera la formation gagnante de l'an dernier, Team Medellin EPM de Colombie. Outre le Québec et le Canada, les équipes viendront de France, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, et bien sûr de nos voisins du Sud, les États-Unis.

À ce sujet, Francis Rancourt estime que l’équipe américaine Project Echelon Racing souhaitera poursuivre ses succès passés en Beauce, comptant notamment sur la présence de Laurent Gervais, 5e au Tour de Beauce 2023. Il faudra aussi garder à l’œil l’équipe de la Nouvelle-Zélande. Whoosh, qui a beaucoup animé la course dans les dernières éditions, rappelle le directeur général.

La plus grande course professionnelle par étapes au Canada, totalisant 725 kilomètres, en offrira cinq aux athlètes inscrits cette année.

Les premiers coups de pédale se donneront le 10 juin sur un tracé ajouté au Tour en 2024, soit une boucle de 190 km. L’arrivée et départ se feront pour une première fois à partir Saint-Côme Linière. La virée amènera les cyclistes sur les routes de Beauce-Sartigan, du Granit et de la Haute-Beauce.

Plus courte, l'étape 2 se tiendra le 11 juin dans le secteur des Etchemins. Elle mènera les coureurs jusque du côté nord du Massif du Sud, et dans les escarpements sinueux et bossus de Dorchester. Les grimpeurs seront bien servis par ce parcours de 164 km des plus accidenté, dont le départ et l’arrivée s’effectueront au cœur du village de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Le troisième jour de la compétition constitue l'étape mythique, avec un parcours de 169 km, fera à nouveau voir des étoiles aux athlètes, avec en guise de finale, l’ascension tant redoutée du Mont-Mégantic, la plus haute route pavée du Québec. Le tracé de cette étape amènera les coureurs jusqu’à la municipalité de Bury, au cœur du Haut-Saint-François en Estrie et le lancement de cette folle chevauchée sera à nouveau donné au centre-ville de Lac-Mégantic.

Depuis plus de trente ans maintenant, le Tour de Beauce tient au moins une étape dans la Ville de Québec. Depuis quelques années, la course dans la Ville de Québec prenait la forme d'un criterium. En 2026, en raison des travaux préparatoires à la construction du tramway, l’étape du samedi 13 juin sera disputée sous la forme d’un contre-la-montre individuel, avec une importante portion du parcours sur le boulevard Champlain et une spectaculaire arrivée en montée dans la Côte de Sillery.

Enfin, le Tour de Beauce se clôturera dans la ville-hôte de Saint-Georges, avec son étape signature en circuit urbain. À nouveau cette année, le site de départ/arrivée se situera aux abords de l’usine Venture au cœur du centre-ville de Saint-Georges. À noter qu’un tour a été ajouté cette année pour augmenter la sélection. Le parcours atteindra donc les 132 km.

L'organisation compte encore cette année sur une foule de partenaires financiers, logistiques et techniques pour assurer la réussite de la compétition, qui demande des engagements d'environ 700 000 $. À cet sujet, les responsables viennent de s'associer avec le Tour de l'Abitibi et celui de Gatineau, pour créer la Loto-Vélo, afin de générer de nouveaux revenus. Signalons que selon une étude remontant à 2018, les retombées économiques du Tour de Beauce dans la régionsont évaluées à au moins 2 M$.

Pour tous les détails entourant l’événement, ou pour participer comme bénévole, consultez la page Facebook du Tour, ou visitez le site web (www.tourdebeauce.com).