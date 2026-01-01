Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Une première pour le club d'haltérophile de la Beauce

Saint-Georges accueille le tournoi provincial des jeunes et minis Louis Cyr

durée 12h00
12 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La Polyvalente de Saint-Georges a accueilli, ce samedi 11 avril, le tournoi provincial des jeunes et minis Louis Cyr en haltérophilie, une première pour la Beauce et pour le Club d’haltérophilie de la région.

L’événement a rassemblé près de 90 athlètes âgés de 10 à 15 ans, provenant d’une vingtaine de clubs à travers le Québec.

Organisée localement pour la première fois, cette compétition marque une étape importante pour le développement de la discipline en Beauce. « Nous écrivons l'histoire, car c'est la première fois que le club et la Beauce reçoivent un championnat d'un niveau provincial », a souligné le président du Club d’haltérophilie de la Beauce, André Rodrigue.

Au total, environ 19 clubs étaient représentés lors de cette journée qui s’est déroulée devant un public constant. L’organisation reposait également sur l’implication de 17 bénévoles, en plus du soutien des parents, officiels et partenaires du milieu.

Après la compétition, André Rodrigue s’est dit satisfait du déroulement de l’événement et de la réponse du public. « On a eu un super public et on a été surpris, car il y a eu du monde toute la journée. On est content aussi car nos athlètes de la Beauce ont eu de belles performances », a-t-il mentionné, ajoutant que les commentaires reçus ont été positifs.

Au-delà des résultats sportifs, cette première édition locale du tournoi Louis Cyr aura permis de mettre en lumière la relève en haltérophilie, tout en positionnant la Beauce comme un lieu capable d’accueillir des compétitions d’envergure provinciale.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Chevaliers de Lévis sont sacrés champions de la Coupe Jimmy-Ferrari

Publié à 10h00

Les Chevaliers de Lévis sont sacrés champions de la Coupe Jimmy-Ferrari

Un revers des Chevaliers lors du dernier affrontement contre le Blizzard faisait en sorte que les deux formations du circuit Lévesque se retrouvaient pour un cinquième face-à-face, cette fois-ci au domicile du Séminaire St-François, ce samedi 11 avril. Guérard et Lainesse seront séparés par 200 pieds. La fébrilité est dans l’air à St-Augustin ...

LIRE LA SUITE
Les Condors forcent un match ultime avec deux victoires convaincantes

Publié hier à 10h00

Les Condors forcent un match ultime avec deux victoires convaincantes

Menés 3-1 dans leur série demi-finale, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont démontré beaucoup de caractère en remportant les matchs 5 et 6 face aux Panthères de Saint-Jérôme. Grâce à des gains de 4-1 à l’étranger et du même score à domicile, ce vendredi soir, les Beaucerons ont créé l’égalité 3-3 dans la série et forcent la tenue d’un ...

LIRE LA SUITE
Le Blizzard provoque le 5e match face aux Chevaliers de Lévis

Publié le 10 avril 2026

Le Blizzard provoque le 5e match face aux Chevaliers de Lévis

Le Blizzard du Séminaire Saint-François s'est levé jeudi soir en remportant une première partie par la marque de 4 à 3 en finale de la Coupe Jimmy-Ferrari face aux Chevaliers de Lévis qui mènent maintenant la série 3 à 1. Le Blizzard est affamé pour demeurer en vie et s'inscrit à deux reprises au cours de l’engagement. Tout d’abord, c’est Édouard ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge