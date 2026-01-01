Saint-Georges accueille le tournoi provincial des jeunes et minis Louis Cyr

La Polyvalente de Saint-Georges a accueilli, ce samedi 11 avril, le tournoi provincial des jeunes et minis Louis Cyr en haltérophilie, une première pour la Beauce et pour le Club d’haltérophilie de la région.

L’événement a rassemblé près de 90 athlètes âgés de 10 à 15 ans, provenant d’une vingtaine de clubs à travers le Québec.

Organisée localement pour la première fois, cette compétition marque une étape importante pour le développement de la discipline en Beauce. « Nous écrivons l'histoire, car c'est la première fois que le club et la Beauce reçoivent un championnat d'un niveau provincial », a souligné le président du Club d’haltérophilie de la Beauce, André Rodrigue.

Au total, environ 19 clubs étaient représentés lors de cette journée qui s’est déroulée devant un public constant. L’organisation reposait également sur l’implication de 17 bénévoles, en plus du soutien des parents, officiels et partenaires du milieu.

Après la compétition, André Rodrigue s’est dit satisfait du déroulement de l’événement et de la réponse du public. « On a eu un super public et on a été surpris, car il y a eu du monde toute la journée. On est content aussi car nos athlètes de la Beauce ont eu de belles performances », a-t-il mentionné, ajoutant que les commentaires reçus ont été positifs.

Au-delà des résultats sportifs, cette première édition locale du tournoi Louis Cyr aura permis de mettre en lumière la relève en haltérophilie, tout en positionnant la Beauce comme un lieu capable d’accueillir des compétitions d’envergure provinciale.