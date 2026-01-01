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Série finale

Les Condors complètent une remontée historique et filent en finale

durée 08h00
13 avril 2026
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Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Francis Dupont

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont réussi une remontée spectaculaire en s’imposant 3 à 1 face aux Panthères de Saint-Jérôme, ce dimanche après-midi à l’Aréna Rivière-du-Nord, lors du match numéro sept.

Tirant de l’arrière 1-3 dans la série, les Beaucerons remportent trois victoires consécutives et décrochent leur billet pour la finale.

Les Condors ont été immédiatement mis à l’épreuve en début de rencontre, alors que les Panthères ont imposé un rythme élevé. Michaël Fournier a ouvert la marque sans aide à 2:27 en première période, profitant de la pression constante des locaux.

Malgré les 22 tirs dirigés vers lui en première période, le gardien Luc-Antoine Labbé s’est montré solide, repoussant tout le reste pour maintenir son équipe dans le match.

La deuxième période a donné lieu à un véritable affrontement entre les deux gardiens. Labbé a poursuivi son travail impeccable devant le filet des Condors, ajoutant 11 arrêts, tandis que Jacob Brochu répondait du côté des Panthères.

Les deux équipes ont multiplié les attaques, sans toutefois réussir à faire bouger les cordages, laissant le pointage inchangé après 40 minutes de jeu.

Une poussée décisive en troisième

Tirant toujours de l’arrière 1-0, les Condors ont finalement trouvé leur rythme en troisième période. En l’espace de six minutes, Alexis Gagné puis Justin Bouchard ont marqué pour donner les devants 2-1 aux visiteurs, dans un revirement crucial de la rencontre.

Maxime Poirier est ensuite venu confirmer la victoire avec un but dans un filet désert, scellant l’issue du match à 3-1.

Avec une performance de 40 arrêts, Luc-Antoine Labbé a été la grande vedette de cette victoire. Sa constance devant le filet a permis aux Condors de rester dans le match jusqu’à leur poussée offensive en troisième période.

La série finale débutera ce vendredi 17 avril à 19 h 30 au Colisée Jean-Béliveau de Longueuil, alors que les Beaucerons affronteront le Collège Français dans une confrontation qui s’annonce relevée. Le match 2 à Saint-Georges aura lieu le dimanche 19 avril (heure à confirmer).

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