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Nouvelle-Beauce

Olympiades régionales: des clubs FADOQ performants

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28 mai 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Deux clubs FADOQ de La Nouvelle-Beauce ont connu des performances remarquables dans le cadre des Olympiades régionales qui se sont déroulées dernièrement.

D'abord, lors de la compétition Pétanque-Atout, qui a eu lieu au Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire, le 6 mai, où plus de 175 joueurs ont participé au tournoi.

Ainsi, deux formations du Club FADOQ Saint-Bernard sont montées sur les deux plus hautes marches du podium. La médaille d'or est allée à l'équipe de Gaétan Camiré, comprenant Ghislaine Boivin, Lise Boivin, Véronique Brouard et Armande Gendron. Leurs camarades de l'équipe de Ghislaine Breton (Ghislaine Berthiaume, Françoise Gagnon, Hélène Larochelle, et Rose-Yvonne Moffette) ont obtenu l'argent.

Puis, au tournoi de billard double, qui a pris place au Tapis Vert de Sainte-Foy, le 11 mai, deux équipes du Club de Sainte-Marie ont brillé parmi les 80 joueurs inscrits.

Le duo de Marc Simard et Bruno Quirion a remporté l'or, suivi des partenaires Denis Faucher et Jean Lemieux, avec la seconde place.

 

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