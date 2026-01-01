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Ligue régionale de hockey

Lac-Mégantic remporte le championnat de la LRH pour la première fois

durée 09h00
13 avril 2026
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Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Robert Legault, Ligue régionale de hockey

La Ligue régionale de hockey connaît maintenant ses nouveaux champions et c’est le Sauro de Lac-Mégantic qui remporte la finale quatre de sept pour une toute première fois.

La formation méganticoise a eu chaud, cependant, dans le septième et décisif match de la finale en l’emportant 4-3 contre la coriace formation du Dynamik Service agricole de Coaticook, dimanche après-midi.

Les champions ont pris les devants 1-0, en première période, sur le quatrième but des séries de Cédrick Therrien puis de 3-0, en deuxième période, grâce à Olivier Therrien (5e) et Jacob Turmel (2e) qui ont ajouté à l’avance du Sauro.

Le Dynamik est revenu dans le match dans la première moitié de la troisième période avec les buts de Donovan Côté (9e) et de Charles-Étienne Lamy ce qui réduisait l’écart à un seul but.

Avec un peu moins de sept minutes à faire en troisième période, Charles-Olivier Nadeau a fait bondir de joie les 1242 spectateurs présents au Centre sportif Mégantic en marquant son 16e but des séries et le Sauro menait 4-2.

Donovan Côté (10e) a redonné espoir aux Coaticookois en marquant un deuxième but dans ce match alors qu’il restait 2:44 à faire à la rencontre.

Cette fois, le Dynamik n’a pu niveler la marque et le Sauro a remporté le championnat des séries de la LRH à la grande joie des amateurs de la région.

Les Méganticois ont dirigé 41 lancers vers le gardien Philippe Dion pendant qu’Antoine Pelletier recevait 28 tirs.

Par la suite, les deux équipes ont échangé la traditionnelle poignée de main puis le nouveau trophée de championnat a été remis aux vainqueurs par le président de la LRH, Frédéric Dupuis.

Nous tenons à féliciter nos nouveaux champions, le Sauro de Lac-Mégantic, et nos finalistes, le Dynamik Service agricole de Coaticook, pour cette finale des plus spectaculaires.

Nous remercions également toutes les autres équipes pour cette saison remplie de rebondissements tout en saluant le travail des dirigeants, joueurs, membres du personnel et les valeureux bénévoles, sans oublier nos officiels, nos arbitres et nos marqueurs.

Enfin, la Ligue régionale de hockey et ses dirigeants tiennent à remercier les milliers de spectateurs qui ont assisté aux matchs tout au long de la saison.

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