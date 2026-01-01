Le Giovannina de Sainte-Marie, champion des séries de la LHCS

La saison 2025-2026 de la Ligue de hockey Côte-Sud a officiellement pris fin le samedi 11 avril, alors que le Giovannina de Sainte-Marie est officiellement devenu champion des séries éliminatoires de la LHCS, l’emportant en six parties lors de la grande finale de la LHCS, dont le dernier par la marque de 2-1.

À égalité 2-2 après les rencontres du week-end de Pâques, les deux équipes se retrouvaient tout d’abord le vendredi 10 avril au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli pour le match 5 de cette série. Le Giovannina a profité de l’occasion pour prendre les devants 3-2 dans cet affrontement 4 de 7 avec un gain serré de 3-1 devant le Pavage Jirico.

Jérémy Roy a donné l’avance au Giovannina en inscrivant le seul but de la période initiale à 7:21 sur des aides de Philippe Leclerc et Jacob Roy. William Dumont a profité d’un avantage numérique à 6:29, en début de deuxième, pour doubler l’avance des siens, but amorcé par Nicolas Létourneau et Jacob Roy, mais Zacharie Dumas a rétréci l’écart à un but en complétant une manœuvre de William Godbout à 12:49.

Le Pavage Jirico a tout fait pour créer l’égalité en troisième, dirigeant 16 tirs vers la cage du gardien Jean-Philip Fecteau qui a été intraitable, Félix-Antoine Chabot récompensant ce dernier en complétant la marque dans un filet désert à 18:57.

Tout comme Jean-Philip Fecteau qui n’a accordé qu’un but sur 31 tirs, Félix-Antoine Leblond a été solide devant la cage du Pavage Jirico, ne cédant qu’à deux reprises devant les joueurs du Giovannina qui ont lancé à 31 reprises, eux aussi, vers son filet.

Foule record à Sainte-Marie pour le match 6

Une foule record de 1 682 spectateurs, dans l’histoire du Centre Caztel, était réunie pour le match 6 de cette série le samedi 11 avril. Ceux-ci ont eu droit à un match des plus serré, Sainte-Marie signant une victoire de 2-1 pour remporter le titre, son deuxième en trois ans.

Jérémy Roy a donné les devants aux locaux en inscrivant le seul but de la période initiale à 4:10 sur des aides de Philippe Leclerc et Louis Nadeau. Samuel Landry a doublé l’avance des locaux avec son 10e des séries, seul but du deuxième engagement inscrit à 15:07 sur des aides de Jacob Roy et Philippe Leclerc.

Le Giovannina s’est appliqué à bien préserver cette avance en troisième période et les joueurs du Pavage Jirico ont créé une petite frousse chez les spectateurs présents en réduisant l’écart à 2-1 alors qu’il ne restait que 70 secondes à jouer : les visiteurs avaient retiré leur gardien en la faveur d’un 6e attaquant et Édouard Ouellet a privé le gardien Jean-Philip Fecteau d’un blanchissage avec son 12e des séries à 18:50.

Jacob Roy joueur par excellence

Soulignons enfin qu’au terme de la rencontre, Jacob Roy du Giovannina a reçu le titre de joueur par excellence de ces séries éliminatoires 2026, lui qui a récolté quatre buts et 11 passes pour 15 points.