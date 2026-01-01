Saint-Benoît-Labre invite la population à l'inauguration de son skateparc

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre organise un événement pour l’inauguration officielle de son skateparc ce samedi 30 mai de 12h à 18h et toute la population est invitée à y assister.

L’installation des modules s’étant terminée au printemps 2025, les travaux d’éclairage et d’ameublement sont présentement en cours et la municipalité sera donc enfin prête à inaugurer cet espace dédié aux ados et aux familles.

« Le skateparc à Saint-Benoît est un projet qui nous rend très fiers à la municipalité. Nous avons été à l’écoute de nos ados afin de mettre en place un espace extérieur à leur image et nous sommes très heureux de pouvoir enfin le dévoiler officiellement », a affirmé Valérie Paradis, coordonnatrice en loisirs et à la culture pour la municipalité.

L’ouverture de l’événement se fera à midi avec quelques allocutions, notamment de la part de Marc Cloutier, maire de Saint-Benoît-Labre, ainsi que du Conseil des Jeunes de Saint-Benoît qui s’est impliqué dans le projet. Le ministre des affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, sera également présent.

Par la suite, l’après-midi sera animée par Area Skate Club qui offrira de l’initiation au skateboard ainsi que des compétitions intermédiaire et avancée. Il y aura aussi un jeu gonflable sur place, un food truck et le jeune groupe de musique local The Snake Diagnostic qui se sont vu remettre le prix coup de cœur du public à Secondaire en spectacle cette année.

« Les investissements que nous réalisons dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air démontrent notre engagement à améliorer le bien-être physique et mental de la population. Ils contribuent à dynamiser nos régions et à renforcer le tissu social de nos communautés. Les skateparcs sont des lieux rassembleurs qui permettent aux jeunes et aux familles de bouger, de se dépasser et de pratiquer des activités dans un environnement sécuritaire et stimulant. Je suis heureuse que la communauté de Saint-Benoît-Labre puisse désormais profiter de ce nouvel espace moderne, pensé pour les adolescents et les passionnés de skateboard de la région », a souligné Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Ce projet, qui totalise un investissement de près de 60 000$, a été rendu possible grâce à une participation du Gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air – Volet 1 du ministère de l’Éducation et du Fonds régions et ruralité de la MRC Beauce-Sartigan.

À noter que l’événement se déroulera au 152, rue principale à Saint-Benoît-Labre (terrain des loisirs, derrière la bibliothèque municipale) et sera remis au dimanche en cas de mauvaise température.