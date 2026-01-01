De L’Embâcle à la NCAA : Paul Kamdem franchit une nouvelle étape

L’ancien porte-couleurs de L’Embâcle football de la Polyvalente Benoît-Vachon (PBV) à Sainte-Marie, Paul Kamdem, poursuivra sa carrière au sein des Hornets de la Delaware State University, aux États-Unis.

Cette formation évolue dans la conférence Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC), une subdivision de la Division I de la NCAA, le plus haut niveau du football universitaire américain.

Originaire de Sainte-Marie, l’athlète de 6pi 1po et 230 livres évolue à la position de demi offensif. La saison dernière, Paul Kamdem s’est illustré avec les Cougars du College of the Canyons en Californie (JUCO), démontrant son potentiel à un niveau compétitif élevé. Il poursuivra maintenant son parcours académique et sportif au Delaware dès la prochaine saison.

Il aura l’occasion d’évoluer sous les ordres de l’entraîneur-chef DeSean Jackson, ancien receveur étoile de la NFL, reconnu pour son passage marquant avec plusieurs équipes, dont les Eagles de Philadelphie.

Paul Kamdem a développé l’essentiel de son football au Québec. Après cinq saisons fructueuses avec L’Embâcle de la Polyvalente Benoît-Vachon, il a poursuivi son cheminement au niveau collégial en division 1 avec le CNDF à Québec.

Son parcours inspirant fait la fierté de ses anciens entraîneurs, dont le responsable du programme de football de la Polyvalente Benoît-Vachon, Sébastien Pomerleau, ainsi que de toute la communauté sportive beauceronne. Il témoigne également du potentiel des athlètes québécois à atteindre les plus hauts niveaux du football américain.