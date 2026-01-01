Le tournoi de hockey féminin de Saint-Georges revient pour sa 13e édition

Le 13e Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, présenté par Manac et Canam, accueillera 41 équipes du 24 au 26 avril, dans les arénas de Saint-Georges et de Saint-Prosper.

Plus de 500 hockeyeuses seront réunies pour cet événement, reconnu comme l’un des plus importants tournois de hockey féminin senior au Québec. Chaque équipe disputera au moins trois matchs, pour un total de 76 rencontres tout au long de la fin de semaine. Un total de 8 250 $ sera remis en bourses cette année.

Les équipes évolueront dans cinq catégories distinctes :

- 4 équipes dans la classe A,

- 5 dans la classe B,

- 7 dans la classe C,

- 17 dans la classe D

- et 8 dans la classe E.

Comme dans les années passées, la catégorie A, une classe ouverte, réunira des hockeyeuses collégiales, universitaires et même de niveaux supérieurs.

« Je me souviens, il y a 15 ans, la première fois qu'on a parlé d'un tournoi féminin de cette ampleur-là, c'était vraiment nouveau. Aujourd'hui avec du recul, on regarde ça et on est vraiment fiers que ça continue, que ça perdure et ça crée des modèles pour d'autres jeunes filles », a souligné la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, lors de la conférence de presse annonçant l'événement.

Moments marquants du tournoi

La mise au jeu protocolaire se tiendra le samedi 25 avril à 17 h au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, sur la glace Manac et sera suivie d’un match mettant en vedette la nouvelle équipe féminine des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges, qui évoluera dès la prochaine saison dans la toute nouvelle ligue RSEQ en M15 D1 relève. Pour l’occasion, les Dragons croiseront le fer avec les Athlétiques de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette, dans une rencontre prometteuse qui mettra en lumière la relève du hockey féminin, ainsi qu’un avant-goût de la saison 2026-2027.

Le dimanche 26 avril à 11h30, les jeunes joueuses du Programme de développement du hockey féminin (PDHF) seront également en action, illustrant concrètement les efforts déployés pour initier et encadrer la prochaine génération d’athlètes. Rappelons que le PDHF est destiné aux jeunes filles de 4 à 11 ans et leur permet de se développer tout en s’amusant. Ce programme est entièrement financé par THF Saint-Georges, permettant ainsi d’offrir cette initiative gratuitement aux jeunes filles.

« J'y participe personnellement, car je me fais une équipe chaque année. J'aime vraiment ça, ça apporte autant du plaisir que de l'esprit de compétition qui est super le fun. (...) De mon côté, j'ai joué à Limoulou, à Concordia, puis en Suisse et de voir maintenant le développement que vous faites avec le sport-études c'est vraiment fun! », a souligné la joueuse Rosalie Bégin-Cyr, également analyste financière et actionnaire chez Pièces d'Autos Fernand Bégin Inc, partenaire de l'événement.

Les finales se tiendront le dimanche dès 12 h au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges et au Centre récréatif Desjardins de St-Prosper. L’entrée est gratuite en tout temps.

Retombées économiques et sportives

Les équipes participantes proviennent des quatre coins du Québec, générant des retombées économiques importantes pour la région. Avec 41 équipes sur place, le tournoi génère un achalandage important dans nos commerces locaux, notamment dans les secteurs de la restauration et de l’hébergement. L'organisation estime à plus de 150 nuitées les retombées directes sur le territoire pour cette seule fin de semaine.

Toujours les mêmes objectifs

Le THF Saint-Georges poursuit sa mission de développement du hockey féminin en Beauce. Au cours des prochaines années, l’organisation souhaite bonifier le Programme de développement hockey féminin(PDHF), consolider ses initiatives existantes et soutenir la progression des athlètes.

Dans cette optique, l’ajout d’une équipe M15 D1 relève marque une étape importante dès la prochaine saison. De plus, une équipe M18 D1 relève fera son entrée à compter de la saison 2027-2028, contribuant à offrir un développement encore plus complet pour les joueuses de la région.

L'organisation espère d'ailleurs que Rosalie Bégin-Cyr devienne un jour entraineuse pour les jeunes joueuses du programme. Dans les autres objectifs, une équipe collégial verra peut être le jour en Beauce à un moment donné.