« Les gars n’ont jamais cru que la série était finie », dit Toby Lafrance

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches amorceront, ce vendredi 17 avril, leur série finale face au Collège Français de Longueuil (à l'extérieur), après avoir signé une remontée spectaculaire en demi-finale.

Pour rappel, tirant de l’arrière 3-1 dans la série, la formation beauceronne a remporté les matchs 5, 6 et 7 pour accéder à cette ultime étape, dans une saison où peu d’observateurs les attendaient à ce niveau.

Avant le début de cette finale, l’entraîneur-chef Toby Lafrance est revenu, avec EnBeauce.com, sur ce parcours et sur le défi qui attend son équipe.

Malgré le retard dans la série, l’entraîneur estime que son équipe avait le contrôle du jeu dès le départ. « Après quatre matchs, on perdait 3-1 dans la série, mais on était au-dessus dans les tirs, dans les chances de marquer, on contrôlait le match. Le problème, selon lui, se situait ailleurs. Tout ce qu’on n’arrivait pas à faire, c’est marquer plus de buts que l’autre équipe. »

Le message aux joueurs est donc demeuré le même tout au long de la série. « Le message était vraiment de continuer de la même façon parce que ça allait venir (...) Il fallait croire au processus. »

Cette confiance s’est traduite sur la glace, même dans les moments les plus difficiles. « J’ai adoré que les gars aient jamais cru que cette série-là était finie même à 3-1 », souligne Toby Lafrance. Il met également en lumière le rôle du gardien lors des matchs décisifs. « Notre gardien était solide, très bon en partant les matchs, puis il nous a permis d’y croire. »

Au final, l’entraîneur retient surtout la résilience de son groupe.

Longueuil: un adversaire redoutable

En finale, les Condors feront face à une formation dominante cette saison. Le Collège Français de Longueuil a terminé premier au classement avec seulement six défaites, en plus de n’avoir subi qu’un seul revers en séries.

« C’est certain que Longueuil, c’est une sacrée machine de hockey, reconnaît Toby Lafrance. Il décrit une équipe complète et structurée. C’est une équipe qui est talentueuse, mais en plus qui a un système suivi à la lettre. »

Malgré ce statut d’outsider, les Condors abordent la finale avec confiance.« Il n’y a pas beaucoup de monde qui mettrait un petit 2 $ sur nous, lance l’entraîneur, rappelant que ce scénario s’est répété toute la saison. On ne l’a pas volé à personne. On l’a travaillé, on mérite d’être là. »

Pour lui, la clé réside dans l’état d’esprit du groupe. « L’important, ce n’est pas ce que tout le monde croit au final, c’est ce que nous on croit. »

Pour rivaliser avec Longueuil, les Condors comptent s’appuyer sur les éléments qui ont fait leur succès. « Notre identité, c’est le travail, la vitesse, l’énergie qu’on amène dans un match », rappelle Toby Lafrance. Défensivement, l’équipe devra limiter le temps de possession adverse. « Il va falloir être très bon défensivement et récupérer la rondelle le plus rapidement possible dans notre zone. » Le jeu physique sera également au cœur de la stratégie.

À l’approche de la finale, l’état de santé des joueurs demeure satisfaisant, malgré l’usure normale de la saison. « On n’a aucune blessure grave », indique l’entraîneur, tout en reconnaissant que peu de joueurs sont à 100 % à ce stade. Les derniers jours ont malgré tout permis de récupérer.

L’importance du soutien des partisans

Les matchs locaux pourraient jouer un rôle important dans cette série, alors que l’équipe évoluera devant ses partisans au Centre sportif Lacroix-Dutil. « Si on peut remplir le Centre Lacroix-Dutil, même si on sait que c'est une grosse commande, ça va nous donner beaucoup d’énergie », affirme Toby Lafrance.

Il lance d’ailleurs un appel aux amateurs de hockey de la région. « C’est l’occasion de venir parce que c’est du très très bon hockey. Il ne reste à peu près que ça de hockey dans la région, donc il faut en profiter. » L’entraîneur rappelle que l’appui du public peut faire une différence.

Avec cette finale, les Condors offrent aux partisans de la Beauce une occasion de suivre du hockey de haut niveau, alors que la formation tentera de conclure une saison déjà marquée par une remontée remarquée.

Voici la programmation complète de la série finale :

Match 1: Vendredi 17 avril à Longueuil

Match 2: Dimanche 19 avril à Saint-Georges dès 15h

Match 3: Mercredi 22 avril à Longueuil

Match 4: Jeudi 23 avril à Saint-Georges dès 20h

Match 5*: Dimanche 26 avril à Longueuil

Match 6*: Mardi 28 avril à Saint-Georges dès 20h

Match 7*: Vendredi 1er mai à Longueuil

*si nécessaire

