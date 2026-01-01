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Ligue de hockey M25

Le Paw Paw de Saint-Georges passe en demi-finale

durée 14h00
15 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Paw Paw de Saint-Georges passe en demi-finale de la Ligue de hockey M25, avec une victoire de 7 à 3, obtenue dimanche, contre l'équipe des Baroudeurs de Beauce-Centre.

C'est Xavier Veilleux qui a ouvert  la marque dès la troisième minute de jeu avec les aides d’Olivier Bérubé et Olivier Groleau. Deux minutes plus tard, Justin Veilleux donne les devants 2 à 0 avec encore une fois, avec les deux Olivier. Jacob Pomerleau-Poulin ferme la porte devant le filet en première période.

Début de deuxième période productive du côté de Saint-Georges, il n'y a que 11 secondes écoulées au cadran alors que Zachary Talbot donne les devant 3 à 0. Trente-deux secondes plus tard, Félix Labbé inscrit un but, avec les aides de Zachary Talbot et Nykolas Mendez-Roy. Le club de Saint-Georges a quatre points buts d'avance. Beauce-Centre s'inscrit finalement au pointage, mais Félix Labbé redonne l’avance de quatre buts à la formation georgienne.

Bien que Beauce-Centre marque un deuxième filet en fin de deuxième période, le Paw Paw l'emporte 7 à 3, avec deux buts en troisième période, des filets de Xavier Bélanger et Olivier Groleau.

La demi-finale du Paw Paw sera disputée ce samedi 18 Avril à l’Aréna Bruno-Verret, contre l'équipe de Lévis 3.

Si le Paw Paw l'emporte, il sera de la finale ce même samedi à 17 h, contre le gagnant du match entre le Bélay Construction et le Métal Tech.

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