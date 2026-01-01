Une équipe canadienne irréprochable après deux matchs à Hong Kong

La formation féminine canadienne de rugby à 7 a connu un départ sans faute lors de la première étape du Championnat du monde. L’unifolié s’est imposé 41-7 contre la Grande-Bretagne et 31-0 contre l’Afrique du Sud prenant ainsi le premier rang provisoire du groupe B.

La Grande-Bretagne n’a rien pu faire face à la dominance de l’équipe canadienne, classée cinquième au monde. Caroline Crossley, Breanne Nicholas, Alysha Corrigan, Kennedi Stevenson et Savannah Bauder ont toutes participé au festival offensif en inscrivant un essai chacune. La Torontoise Charity Williams en a quant à elle marqué deux.

Trois heures plus tard, la troupe de Jocelyn Barrieau reprenait du service face à l’Afrique du Sud, qui s’était d’abord inclinée 33-0 contre l’Australie. Corrigan n’a pas perdu de temps à noircir la feuille de pointage en portant le ballon dans la zone de but à deux reprises lors des cinq premières minutes de jeu. Williams a continué là où elle avait laissé en concrétisant une tentative à son tour. Florence Symonds et Carmen Izyk ont également laissé leur marque, alors qu’Olivia Apps et Savannah Bauder en ajoutaient avec trois conversions réussies.

Le Canada a su compter sur l’expérience de six médaillées d’argent des Jeux olympiques de Paris (Apps, Corrigan, Crossley, Symonds, Williams et Fancy Bermudez) dans sa formation pour remporter ses premiers matchs. Charity Williams représentait également la délégation canadienne aux JO de Rio, en 2016, où elle avait mérité le bronze.

Présences discrètes pour Poulin

L’unique Québécoise de l’équipe, Sabrina Poulin, a agi comme remplaçante en lever de rideau. Elle a participé aux deux rencontres, toutefois, en étant sur le terrain lors des cinq dernières minutes de jeu.

Malgré le temps de jeu limité, la Beauceronne a démontré par le passé qu’elle pouvait contribuer au succès de la formation canadienne, même dans un rôle de soutien. Cet hiver, elle a aidé le pays à remporter la seule médaille de la saison à l’étape de Singapour. Poulin était aussi de l’alignement à Perth, en Australie, où le Canada s’est classé cinquième en février.

L’équipe aura l’occasion de poursuivre son impeccable parcours face à l’Australie, deuxième tête de série mondiale, samedi. Tout comme les Canadiennes, les Australiennes ont disposé aisément de leurs adversaires à leurs deux premiers affrontements.

Rédaction: Sportcom