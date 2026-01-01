Les jeunes de Saint-Benoit-Labre profitent désormais de leur nouveau skatepark

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Suite à une demande des jeunes de sa communauté, la Municipalité de Saint-Benoît-Labre a finalement inauguré officiellement son nouveau skatepark ce samedi 30 mai, en après-midi.

L’installation des modules était terminée depuis le printemps 2025, mais c’est seulement ces jours-ci que les travaux d’éclairage et d’ameublement se sont conclus.

Cette réalisation est le tout premier projet majeur du Conseil des jeunes de Saint-Benoît-Labre. L’idée du skatepark avait justement été proposée dès leur premier rassemblement en 2023. « Plusieurs jeunes rêvaient d'avoir un endroit pour bouger et pratiquer ce sport. Depuis ce temps-là, on a travaillé très fort pour que ce projet existe. C'est sûr que, comme dans tout projet, il y a eu des hauts et des bas, mais on a jamais abandonné puis on a continué à y penser très fort », ont mentionné les représentantes présentes à l’inauguration.

Pour financer leur skatepark, les jeunes se sont adressés aux entreprises de la municipalité qui leur ont permis d’amasser près de 1 000$. Un déjeuner de Noël a aussi été organisé au profit de ce projet. « Maintenant qu'on voit le skatepark réalisé, c'est pour nous une très grande fierté. On veut remercier la municipalité et les partenaires, les bénévoles et surtout les jeunes qui ont cru à notre projet », ont-elles conclu.

Samuel Poulin témoin d’un besoin réel pour les jeunes

Lors de l’inauguration, le maire de la municipalité Marc Cloutier, a raconté une anecdote qui explique comment Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, a été témoin de ce réel besoin pour les jeunes de l’endroit.

« On (les conseillers, le maire et le député) était en pleine réunion pour parler des besoins de la municipalité, puis on a abordé une demande qui revenait souvent pour un skatepark. En effet, les jeunes venaient dans la cour de l'Hôtel de ville, ils étaient sur les trottoirs, etc. La réunion se termine, on sort et on voit arriver les jeunes avec leur skate. Alors je suis allé les voir pour leur dire “Connaissez-vous votre député? Lui il peut financer votre projet”. Donc on l’a approché et il a été un peu obligé de dire oui », a détaillé le maire avec humour. « Le député nous a dit qu’il trouverait un programme pour que ça fonctionne. »

Finalement, c’est grâce au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air – Volet 1 du ministère de l’Éducation et du Fonds régions et ruralité de la MRC Beauce-Sartigan que le projet a pu voir le jour.

« Je me souviens très bien de cette anecdote, où je sortais de la municipalité et je voyais les jeunes en train de faire du skate. Ensuite, il y a eu un beau projet, effectivement, qui nous a été présenté et il nous fait plaisir de l'appuyer aujourd'hui à la hauteur de 29 000 $. Et je sais aussi à quel point ça peut servir aux jeunes de Saint-Benoît », a ajouté le député de Beauce-Sud.

Pour conclure, Samuel Poulin a fait un rappel de certaines règles de sécurité notamment concernant l'importance de porter un casque. « On ne le dira jamais assez! », a-t-il terminé.

Après-midi festive

Ce samedi après-midi festif était animé par Area Skate Club, qui a permis à plusieurs jeunes de découvrir la planche à roulettes. Il y a aussi eu des compétitions de niveaux intermédiaires et avancés. Sur place, on retrouvait également un jeu gonflable, un food truck et le jeune groupe de musique local The Snake Diagnostic qui se sont vu remettre le prix coup de cœur du public à Secondaire en spectacle cette année.

Les pompiers étaient aussi présents pour faire de la sensibilisation. Ils avaient notamment un casque de réalité virtuelle permettant aux citoyens de se mettre en situation d’incendie, afin de mieux savoir comment agir dans ces circonstances.