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Contre Beauport

Les Jarrets Noirs signent une quatrième victoire de suite

durée 15h00
1 juin 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les Jarrets Noirs de Beauce ont signé une quatrième victoire consécutive en l’emportant 8 à 3 sur la route face à Beauport.

La rencontre avait pourtant commencé plus difficilement pour la formation beauceronne, alors que Beauport a inscrit le premier point du match en deuxième manche. Les Jarrets Noirs ont ensuite dû se sortir d’une situation délicate en troisième manche, avec les buts remplis et aucun retrait.

Le lanceur Pavel Veilleux a alors limité les dégâts en retirant les trois frappeurs suivants sur des prises, ce qui a permis à son équipe de rester dans le match.

Cette séquence a semblé relancer l’attaque des Jarrets Noirs, qui ont inscrit trois points en quatrième manche, notamment grâce à un double de Bernard Parent.

La formation beauceronne a ensuite ajouté à son avance en cinquième manche, entre autres sur un double de Maxime Breton, qui a produit deux points. Ce dernier a été nommé joueur du match Desjardins du Cœur-de-la-Beauce après une performance de deux coups sûrs en quatre présences, avec deux points produits.

Au monticule, Pavel Veilleux a lancé quatre manches, accordant un seul point et retirant huit frappeurs sur des prises.

Les Jarrets Noirs tenteront de poursuivre leur séquence victorieuse vendredi face aux Liners de Saint-Étienne. Ils seront ensuite de retour à domicile ce samedi 6 juin à 19 h au Centre sportif Lacroix-Dutil contre les Blue Jays de Beauport.

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