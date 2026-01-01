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Match 1/7

Finale de la Coupe NAPA: départ difficile pour les Condors

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18 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches font face à un départ difficile dans cette phase finale de série après une défaite de 6 à 1 face au Collège Français de Longueuil ce vendredi soir.

Ce premier match de finale s'est tenu devant plus de 1 000 personnes au Colisée Jean-Béliveau de Longueuil.

Le Collège Français a rapidement imposé son rythme en première période avec trois buts sans riposte. Pierre-Olivier Denis a ouvert la marque, suivi de Mathieu Tessier et de Jayden Rousseau, donnant une avance confortable de 3-0 aux locaux après 20 minutes.

Longueuil a poursuivi sur sa lancée en deuxième période, ajoutant deux autres filets par l’entremise de Hubert Melançon et Gabriel Provencher, creusant l’écart à 5-0.

En troisième période, Isaiah Parent a porté la marque à 6-0 en avantage numérique avant que les Condors ne s’inscrivent finalement au pointage. Olivier Boutin a évité le blanchissage avec un but, lui aussi en supériorité numérique, avec l'aide de Charles-Albert Pouliot et Maxime Poirier.

Les Condors comptent sur le soutien de leurs partisans ce dimanche à 15 h au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges pour le deuxième match de cette phase finale de la Coupe NAPA.

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