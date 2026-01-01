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Rugby à 7 – Championnats SVNS

Les Canadiennes dans le carré d’as à Hong-Kong

durée 09h00
19 avril 2026
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Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Sportcom info

Les joueuses canadiennes seront des demi-finales de l’étape de Hong-Kong de la Série Championnats SVNS de rugby à 7, aujourd'hui, alors qu’elles seront opposées aux Néo-Zélandaises.

Samedi, dans leur match de quart de finale, les représentantes de l’unifolié ont eu raison des États-Unis 19-7. Charity Williams a donné le ton pour le Canada lorsqu’elle a traversé la zone payante après 2 minutes de jeu. Son essai a été bonifié de la transformation d’Olivia Apps.

Les Américaines ont égalé la marque à 7 partout en deuxième demie, mais c’était sans compter sur Savannah Bauder qui a ajouté un essai grâce à une superbe percée en zone adverse, essai qui a été suivi de sa conversion réussie pour replacer le Canada en tête. Williams est revenue à la charge avec son deuxième essai du match et la troupe de l’entraîneure québécoise Jocelyn Barrieau a pu assurer sa place en demi-finale.

Rappelons qu’à ses deux premiers matchs du groupe B où la Québécoise Sabrina Poulin avait été appelée en renfort sur le terrain, le Canada avait aisément défait la Grande-Bretagne 41-7 et l’Afrique du Sud 31-0. Il a subi un premier revers, 19-17, contre l’Australie au dernier match du groupe.

Les Canadiennes étaient en avance 12-5, mais leurs adversaires ont été plus menaçantes par la suite. Faith Nathan est venue briser l’égalité de 12-12 pour propulser les Australiennes en tête pour une première fois dans le match et la conversion de Tia Hinds qui a suivi les a placées bien en selle 19-12.

La Canadienne Florence Symonds a gardé son équipe dans le match grâce à son essai réussi à la 13e minute, sauf que la conversion ratée de Savannah Bauder n’a pas permis aux Canadiennes d’égaler la marque.

Aujourd'hui, l’autre demi-finale oppose la France à l’Australie.

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