Démonstration annuelle des Jabs Cheerleading

Les équipes compétitives des Jabs Cheerleading ont présenté leur démonstration annuelle le vendredi 3 avril à l'école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce.

Après la présentation des coachs, chaque équipe de tous les niveaux a pu faire ses démonstrations de gymnastique et ses pyramides. Les athlètes ont pu également donner des explications sur le sport en général.

Rappelons que les Jabs comptent plus de 100 sportifs qui s'entraînent à la polyvalente Saint-Georges et à l’école secondaire Veilleux.